ΕΧΑΕ: Ποιοι μετέχουν στο roadshow για τα Mid Caps

Υψηλόβαθμα στελέχη 20 εισηγμένων επιχειρήσεων της μεσαίας κεφαλαιοποίησης θα δώσουν το παρών στο 1ο Athex MidCap Conference που διοργανώνει ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 26 Απριλίου, προκειμένου να ενημερώσουν θεσμικούς επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό για τις προοπτικές αλλά και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό των εταιρειών τους.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο κινήσεων εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και θα περιλαμβάνει τόσο one to one meetings όσο και ευρύτερες παρουσιάσεις που αφορούν τόσο στις εταιρείες όσο και στην εγχώρια οικονομία γενικότερα.

Το ενδιαφέρον που ήδη έχει εκδηλωθεί από fund managers του εξωτερικού είναι μεγάλο και προέρχεται τόσο από τις κύριες ευρωπαϊκές όσο και από την αγορά των ΗΠΑ.

Στο συνέδριο θα παραστούν επικεφαλής και στελέχη των εταιρειών: ΑΔΜΗΕ, ΕΧΑΕ, Autohellas, Cenergy Holdings, Υγεία, Ελλάκτωρ, Ευρωπαϊκή Πίστη, Fourlis, ΓΕΚ Τέρνα- Τέρνα Ενεργειακή, Ιασώ, Ικτίνος, Ιντραλότ, Αφοι Καρατζη, Κρι Κρι, ΟΛΠ, Quest Συμμετοχών, ΟΛΘ και Πλαστικά Θράκης.