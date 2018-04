Την Παρασκευή το 2ο Ετήσιο Συνέδριο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Ο μήνας Απρίλιος έχει καθιερωθεί πλέον διεθνώς ως ο μήνας προώθησης του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και το Ελληνικό Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού πραγματοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και υπό την αιγίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών το δεύτερο συνέδριό του την Παρασκευή 20 Απριλίου και ώρα 13:00 μ.μ. στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (αίθουσα Ερμής).

Η ανοιχτή αυτή εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις του Ινστιτούτου με στόχο την συνειδητοποίηση της αυξανόμενης σημαντικότητας του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, αλλά και την υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων για την ενίσχυσή του, ιδιαίτερα στις πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως οι συνταξιούχοι, τα παιδιά, στους μετανάστες στόχοι ιδιαίτερα κρίσιμοι και επίκαιροι για την χώρα μας.

Το συνέδριο λαμβάνει έντονο διεθνή χαρακτήρα καθώς προσκεκλημένη και κεντρική ομιλήτρια στη φετινή εκδήλωση θα είναι η Dr Adele Atkinson, Senior policy analyst within the OECD Financial Education and Consumer Protection Unit, η οποία θα αναλύσει τις «Εθνικές στρατηγικές για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση, και την σχετική εργαλειοθήκη και το δίκτυο του ΟΟΣΑ».

Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών κος. Σωκράτης Λαζαρίδης, ενώ ομιλητές στην εκδήλωση με αλφαβητική σειρά θα είναι οι:

* Παναγιώτης Ανδρέου, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Κύπρου.

* Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος Interamerican part of ACHMEA,

* Όλγα Κεφαλογιάννη, Βουλευτής Α’ Αθηνών,

* Άγγελος Κόττιος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς,

* Γιώργος Πάνος, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, Adam Smith Business School,

* Νικόλαος Φίλιππας, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Οι ομιλητές θα εστιάσουν μεταξύ άλλων στις αναγκαίες δράσεις για την αντιμετώπιση του Χρηματοοικονομικού Αναλφαβητισμού στις γυναίκες, τον ρόλο του Πανεπιστημίου στην διάχυση της Χρηματοοικονομικής γνώσης στην κοινωνία, τον ασφαλιστικό Αλφαβητισμό, τις Εθνικές στρατηγικές για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση, τις αναγκαίες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, τον ρόλο της επιχειρηματικότητας, καθώς και ευρήματα και επιπτώσεις από την ύπαρξη Χρηματοοικονομικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος κος Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Για την συμμετοχή σας, η οποία είναι ελεύθερη απαιτείται να αποστείλετε έως τις 17 Απριλίου στο email I.Deligianni@Athexgroup.gr, 210-3366262, κα Ηλιάννα Δεληγιάννη. Για την είσοδο σας στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης

Χρηματιστήριο Αθηνών, Λεωφόρος Αθηνών 110 Αθήνα.