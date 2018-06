Ισχυρά κέρδη για το ΧΑ στο ξεκίνημα

Σε νέες συνθήκες διαπραγμάτευσης εισέρχεται η ελληνική αγορά μετοχών και ομολόγων, μετά τις αποφάσεις του Eurogroup. Τα σημεία που θα εστιάσουν οι αγορές είναι το πόσο βελτιώνεται μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα το χρέος, τι επίδραση θα έχει στο 10ετές αλλά και στους οίκους αξιολόγησης.

Οι δηλώσεις από την κ. Λαγκάρντ του ΔΝΤ αλλά και του κεντρικού τραπεζίτη της ΕΚΤ κ. Ντράγκι θα αναλυθούν τις επόμενες μέρες μαζί με τη νέα ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους από το ΔΝΤ, που θα είναι καθοριστική:

Η συμφωνία περιλαμβάνει:

* Κεφαλαιακό μαξιλάρι έως 24,1 δισ. ευρώ

* 10ετή επιμήκυνση στα δάνεια του EFSF, ύψους 96,6 δισ. ευρώ

* 10ετή παράταση στην πληρωμή των τόκων των δανείων του EFSF

* Τμηματική καταβολή των κερδών των ελληνικών ομολόγων ANFA και SNP υπό όρους

* Πιθανή μερική αποπληρωμή του δανείου των 10,5 δισ. ευρώ του ΔΝΤ και παραμονή του ταμείου στη μεταμνημονιακή εποχή

* Πρωτογενή πλεονάσματα 2,2% από το 2023 έως το 2060.

Η αγορά θα δείξει αν η προσπάθεια να ανεβάσει ρυθμούς, εμφανίζοντας σημαντική ενδοσυνεδριακή διακύμανση από το χαμηλό των 760 μονάδων έως το υψηλό των 780 μονάδων, θα έχει συνέχεια μετά το Eurogroup. Το εγχώριο 10ετές ομόλογο έχει αποκλιμακωθεί μόνο οριακά από το 4,5% στο 4,3% και το επίπεδο που θα κάνει τη διαφορά είναι το 4%. Ένα πρώτο δείγμα είναι η ήπια μέχρι στιγμής υποχώρηση που καταγράφει η απόδοση του 10ετούς τίτλου. Το αρνητικό στην υπόθεση της ανοδικής προσπάθειας είναι το κακό κλίμα που επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές.

Η ρύθμιση του χρέους που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων και της χώρας μας είναι ένα στοιχείο, αλλά η έκθεση για τη βιωσιμότητά του αποτελεί το σημείο-κλειδί των επόμενων εβδομάδων.

Μετά τις ανακοινώσεις, εφόσον δημιουργήσουν θετικό αντίκτυπο, δεν μπορεί να αποκλειστεί μια βίαιη ανοδική αντίδραση που όχι μόνο θα φέρει τους βασικούς δείκτες υψηλότερα αλλά θα προκαλέσει και short squeeze. To ζητούμενο όμως είναι τα μέτρα να μπορέσουν να πείσουν τις αγορές μεσοπρόθεσμα. Ότι πρόκειται δηλαδή για πραγματική μεσοπρόθεσμη λύση στο χρέος και όχι απλά χρονική μετάθεση του ζητήματος (kick the can down the road). Η ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους θα αποτελέσει το σημείο-κλειδί σε αυτό το ζήτημα και θα δώσει λαβή για αναβαθμίσεις από οίκους αξιολόγησης.

Για να ενδυναμωθεί το θετικό σενάριο, οι αγοραστές στις επόμενες συνεδριάσεις πρέπει να μην επιτρέψουν η περιοχή 767-777 μονάδων να διασπαστεί εκ νέου. Με μεγάλη δυσκολία μέχρι τώρα το επιτυγχάνουν. Η εικόνα βελτιώνεται αισθητά μόνο με κίνηση πάνω από τις 785 μονάδες και ουσιαστικά πάνω από τις 800 μονάδες, επίπεδα στα οποία εδράζει και ο απλός κινητός μέσος όρος 250 ημερών. Συνεπώς, η επόμενη σημαντική στήριξη εδράζει στην περιοχή των 767-777 μονάδων και χαμηλότερα η αγορά θα ψάξει για άμυνες στις 735 μονάδες.

Για τον δείκτη των τραπεζών, η κίνηση προσπαθεί να ξεπεράσει τον σκόπελο στις 910-920 μονάδες και εφόσον τα επίπεδα διασπαστούν, το θετικό σενάριο αποκτά πολλές πιθανότητες. Η επόμενη περιοχή είναι οι 960 μονάδες και απώτερος στόχος οι 1.040 μονάδες. Η τροχιά αλλάζει σε πλήρως ανοδική με αρχική διάσπαση των 930 μονάδων.

Στην Alpha Bank, η διάσπαση ή μη των 2 ευρώ παραμένει το ζητούμενο ενώ οι στηρίξεις παραμένουν στα 1,86 ευρώ και 1,80 ευρώ.

Στην ΕΤΕ ζητούμενο παραμένει η διάσπαση του επιπέδου του 0,286 ευρώ. Τότε η αντίσταση στο 0,30 ευρώ θα κρίνει πολλά. Στήριξη 0,268 ευρώ και τελική το 0,252 ευρώ.

Η Eurobank εξακολουθεί να έχει την καλύτερη συμπεριφορά στο ταμπλό του Χ.Α. πριν και μετά τα stress tests και στοχεύει εκ νέου στο 1 ευρώ και έπειτα σε νέα υψηλά. Η στήριξη στα 0,90/0,925 ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει μπορέσει να σταθεί γύρω από τη ζώνη των 3 ευρώ. Η διάσπασή της δίνει τιμές από 3,15-3,30 ευρώ. Στήριξη τα 2,80 και 2,67 ευρώ.

Τέλος, για τον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης, πολλά θα κριθούν στην προσέγγιση των 2.080 μονάδων, αφού πάνω από κει το θετικό κλίμα στην αγορά επιστρέφει. Ο πρώτος στόχος είναι στις 2.120-2.150 μονάδες, αναλόγως και πόσο θετικό είναι το αποτέλεσμα. Οι 1.990 μονάδες αποτελούν το stop στα ανοδικά σενάρια και κίνηση προς τις 1.950 μονάδες.