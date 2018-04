Συντονισμένη επιχείρηση ΗΠΑ, Γαλλίας, Βρετανίας στη Συρία

Οι επιδρομές εναντίον του προγράμματος χημικών όπλων της Συρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ολοκληρώθηκαν, δήλωσε ο αρχηγός του αμερικανικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, ο στρατηγός Τζόζεφ Ντάνφορντ, μετά την επίθεση που εξαπολύθηκε με πυραύλους και Βρετανικά αεροπλάνα σε στοχευμένες περιοχές στην Συρία.

Ο στρατηγός, ο οποίος μίλησε στο Πεντάγωνο μαζί με τον υπουργό Άμυνας Τζιμ Μάτις, δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία άλλη επιχείρηση αυτή τη στιγμή, τονίζοντας ότι οι σύμμαχοι φρόντισαν να αποφύγουν να χτυπήσουν ρωσικές δυνάμεις, που έχουν μαζική παρουσία στη χώρα, αλλά ότι η Μόσχα δεν είχε προειδοποιηθεί εκ των προτέρων για την επέμβαση.

Τα πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν επί μία ώρα εναντίον του προγράμματος χημικών όπλων της Συρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και τη Βρετανία έστειλαν ένα «ξεκάθαρο μήνυμα» στον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ, δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Μάτις.

«Είναι σαφές ότι το καθεστώς του Άσαντ δεν έλαβε το μήυμα πέρυσι», δήλωσε ο Μάτις υπενθυμίζοντας το αμερικανικό πλήγμα του Απριλίου 2017 στη στρατιωτική βάση του Αλ-Σααϊράτ, κοντά στη Χομς, έπειτα από επίθεση με χημικά όπλα που είχε αποδοθεί στη Δαμασκό.

«Αυτή τη φορά, οι σύμμαχοί μας και εμείς πλήξαμε πιο δυνατά. Στείλαμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον Άσαντ και τους υπαρχηγούς του: δεν πρέπει να πραγματοποιήσουν άλλη επίθεση με χημικά όπλα επειδή θα πρέπει να λογοδοτήσουν», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Είναι καιρός όλα τα πολιτισμένα έθνη να ενωθούν επειγόντως και να βάλουν τέλος στον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία υποστηρίζοντας την ειρηνευτική διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη», κατέληξε.

Ο αρχηγός του επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Τζο Ντάνφορντ δήλωσε πως οι δυτικές δυνάμεις έπληξαν στις 04:00 (ώρα Ελλάδας) τρεις στόχους που συνδέονται με το συριακό πρόγραμμα χημικών όπλων, τον έναν κοντά στη Δαμασκό και τους δύο άλλους στην περιοχή της Χομς, στην κεντρική Συρία. Τα πλήγματα αυτά «τελείωσαν» στις 05:00 (ώρα Ελλάδας) πρόσθεσε ο στρατηγός Ντάνφορντ διευκρινίζοντας πως δεν υπήρξαν αμερικανικές απώλειες.

Ο αρχηγός του γαλλικού γενικού επιτελείου στρατηγός Φρανσουά Λεκουάντρ, ήταν παρών κατά τη συνέντευξη Τύπου στο Πεντάγωνο.

Ο στρατηγός Ντάνφορντ δήλωσε ότι προς το παρόν δεν προβλέπεται κάποια άλλη επιχείρηση και διευκρίνισε πως οι σύμμαχοι φρόντισαν να αποφύγουν να πλήξουν τις ρωσικές δυνάμεις, που έχουν μεγάλη παρουσία στη χώρα, και πως η Μόσχα δεν είχε ειδηοποιηθεί εκ τον προτέρων για την επέμβαση.

Τουλάχιστον έξι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Δαμασκό και σύννεφα καπνού φαίνονται πάνω από τη συριακή πρωτεύουσα, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο πρακτορείο Reuters.

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι δυνάμεις αεράμυνας αντιμετωπίζουν επίθεση των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Βρετανίας.

Για πολλές δυνατές εκρήξεις έκανε λόγο ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια συνεχιζόμενη στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία, με τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, για την τιμωρία του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ για φερόμενες επιθέσεις σε πολίτες με χημικά όπλα στην πόλη Ντούμα.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι βρετανικές δυνάμεις έπληξαν ένα «στρατιωτικό συγκρότημα» κοντά στη Χομς στη δυτική Συρία ως αντίποινα στη φερόμενη χρήση χημικών όπλων από το συριακό καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Η βρετανική συνεισφορά στη συντονισμένη δράση πραγματοποιήθηκε από τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη Tornado GR4 της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωσή του.

«Εκτόξευσαν πυραύλους Storm Shadow ενάντια σε στρατιωτικό σύμπλεγμα, 24 χιλιόμετρα δυτικά της Χομς».

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι ένα επιστημονικό ερευνητικό κέντρο και στρατιωτικές βάσεις στη Δαμασκό χτυπήθηκαν σε μια επίθεση των δυνάμεων ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Βρετανίας.

Δείτε βίντεο από τις επιθέσεις:

