Τραμπ προς Ρωσία: Ετοιμαστείτε, έρχονται πύραυλοι στη Συρία

Αμεσα σήκωσε το γάντι ο Ντόναλντ Τραμπ και μέσω Twitter ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν στη Συρία παρά τις ρωσικές απειλές ότι θα καταρρίψουν όποιον πύραυλο κατευθυνθεί προς τη Συρία. «Η Ρωσία υποστηρίζει ότι θα καταρρίψει όλους τους πυραύλους που θα πυροδοτηθούν στη Συρία. Ετοιμάσου Ρωσία, γιατί θα έρθουν, ωραίοι και νέοι και "έξυπνοι". Δεν θα έπρεπε να είσαι εταίρος με ένα ζώο που σκοτώνει με χημικά και το απολαμβάνει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε γράφοντας: Η σχέση μας με τη Ρωσία είναι τώρα χειρότερη από ποτέ άλλοτε, και αυτό περιλαμβάνει τον Ψυχρό Πόλεμο. Δεν υπάρχει λόγος γι’ αυτό. Η Ρωσία χρειάζεται τη βοήθειά μας στην οικονομία της, κάτι που θα μπορούσε να είναι πολύ εύκολο να κάνουμε, και εμείς χρειαζόμαστε όλα τα έθνη να δουλεύουν μαζί. Να σταματήσουμε την κούρσα εξοπλισμών;

Αμεση ήταν η αντίδραση της Μόσχας, η οποία ήρθε δια της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Reuters, η Maria Zakharova δήλωσε πως «οι "έξυπνοι" πύραυλοι θα πρέπει να πετάξουν προς τους τρομοκράτες και όχι τη νόμιμη κυβέρνηση που πολεμά τη διεθνή τρομοκρατία στο έδαφός της για αρκετά χρόνια». Προσέθεσε δε πως θα μπορούσαν να είναι μια προσπάθεια να καταστραφούν οι αποδείξεις για τη φερόμενη επίθεση με χημικά στο έδαφος της Συρίας.

