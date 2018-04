Ντόναλντ Τραμπ: «Αποστολή εξετελέσθη!»

Μέσω twitter, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για ένα τέλεια εκτελεσμένο χτύπημα χθες το βράδυ στη Συρία. Ευχαρίστησε τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο για τη σοφία και τη δύναμη της καλής Στρατιωτικής Δύναμης. «Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Αποστολή εξετελέσθη!», σημειώνει.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

Σε άλλο post στο ίδιο κοινωνικό δίκτυο τονίζει ότι είναι «τόσο περήφανος για τον σπουδαίο Στρατό μας, ο οποίος σύντομα θα είναι, μετά τις δαπάνες δισ. εγκεκριμένων δολαρίων, ο καλύτερος που είχε η Χώρα μας ποτέ. Δεν θα τον φτάνει τίποτα ή κανείς!»

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close!