Νέο μέτωπο με Κίνα και Ρωσία άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε μήνυμά του στο twitter, αναφέρει ότι «Ρωσία και Κίνα παίζουν το παιχνίδι της υποτίμησης νομίσματος, την ώρα που οι ΗΠΑ συνεχίζουν να αυξάνουν τα επιτόκια». Καταλήγει χαρακτηρίζοντας το γεγονός «απαράδεκτο».

Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable!