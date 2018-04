Σε πλήρη αποπυρηνικοποίηση συμφώνησαν Κιμ και Μουν

Οι ηγέτες της Βόρειας και της Νότιας Κορέας, στην ιστορική τους συνάντηση, επιβεβαίωσαν πως κοινός τους στόχος είναι η «ολοσχερής αποπυρηνικοποίηση» της κορεατικής χερσονήσου, δηλώνοντας παράλληλα πως θα κηρύξουν φέτος το τέλος του κορεατικού πολέμου.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Μουν Τζε-ιν, στην κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν, συμφώνησαν να εργαστούν για την «ολοσχερή αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου» και να αναζητήσουν συμφωνία για την εδραίωση «μόνιμης» και «σταθερής» ειρήνης στη χερσόνησο.

Στην κοινή διακήρυξη περιλαμβάνονται επίσης υποσχέσεις για επιδίωξη μείωσης των στρατιωτικών εξοπλισμών, παύσης των «εχθρικών πράξεων», μετατροπής των συνόρων σε μια «ζώνη ειρήνης» και αναζήτηση πολυμερών διαπραγματεύσεων με άλλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ.

Όπως ανέφεραν οι δυο ηγέτες, θα πραγματοποιηθούν όσο το δυνατόν συντομότερα συνομιλίες, προκειμένου να υλοποιηθούν οι συμφωνίες της συνόδου.

Μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε πως θα δημιουργηθεί διακορεατικό γραφείο επαφής στην Καεσόνγκ, θα υπάρξει κοινή συμμετοχή της Βόρειας και Νότιας Κορέας σε διεθνή αθλητικά γεγονότα, θα πραγματοποιηθούν επανενώσεις οικογενειών στις 15 Αυγούστου.

Συμφωνήθηκε να «παύσουν παντελώς» όλες οι εχθρικές ενέργειες σε ξηρά, θάλασσα και αέρα και να γίνουν κοινές προσπάθειες για «πρακτική» εξάλειψη του κινδύνου πολέμου στην κορεατική χερσόνησο.

Οι δυο πλευρές συμφώνησαν επίσης να σταματήσουν όλες τις προπαγανδιστικές μεταδόσεις από την 1η Μαΐου, ενώ τον ίδιο μήνα θα πραγματοποιηθούν και στρατιωτικές συνομιλίες υψηλού επιπέδου.

Ειδικά για το θέμα της ειρήνευσης, οι δυο πλευρές συμφώνησαν να προχωρήσουν σταδιακά στον αφοπλισμό, καθώς οι στρατιωτικές εντάσεις παραμένουν αυξημένες, αλλά και να επιδιώξουν μια σταδιακή μείωση των όπλων καθώς θα χτίζεται η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο χωρών.

Μετά την κοινή ανακοίνωση, ο ηγέτης της Νότιας Κορέας εξέφρασε τον σεβασμό του προς τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας για τη σημερινή του απόφαση, τονίζοντας πως «δεν θα ξαναπάμε πίσω».

Από την πλευρά του, ο Κιμ Γιονγκ Ουν ευχαρίστησε τον κ. Μουν και τους Νοτιοκορεάτες αξιωματούχους για την επιτυχή σύνοδο, τονίζοντας πως η Βόρεια και η Νότια Κορέα είναι «αδέλφια που δεν θα πρέπει να μένουν χωριστά».

Θερμή χειραψία υψηλού συμβολισμού

The moment Kim Jong-un makes history by stepping over the border into South Korea. 🇰🇵➡️🇰🇷 pic.twitter.com/nFjNwTSuFg - SBS News (@SBSNews) April 27, 2018

LATEST: Kim Jong Un driving back to his side of the DMZ for lunch (dining separately) pic.twitter.com/ifxxO5Bww3 - NK NEWS (@nknewsorg) April 27, 2018



Η σύνοδος κορυφής ακολουθεί τη θεαματική αναθέρμανση των σχέσεων στη χερσόνησο αφότου ο Κιμ ανακοίνωσε την 1η Ιανουαρίου, προς γενική κατάπληξη, ότι η χώρα του σκόπευε να πάρει μέρος στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Πιοντσάν, στη Νότια Κορέα.



Η σημερινή σύνοδος αποτελεί επίσης το προοίμιο της πολυαναμενόμενης συνόδου του Κιμ και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.



«Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα συζητήσει με κάθε ειλικρίνεια με τον Μουν Τζε-ιν για όλα τα προβλήματα (...), προκειμένου να βελτιωθούν οι διακορεατικές σχέσεις και να επιτευχθεί η ειρήνη, η ευημερία και η επανένωση της κορεατικής χερσονήσου», ανέφερε πριν από τη σύνοδο το βορειοκορεατικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, χωρίς να κάνει καμιά νύξη ως προς την αποπυρηνικοποίηση.



Αφότου ανέλαβε την εξουσία στα τέλη του 2011, μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο Κιμ επέβλεψε την κεραυνοβόλα επιτάχυνση των προγραμμάτων της Βόρειας Κορέας για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων. Το 2017, η Πιονγιάνγκ έκανε τη δοκιμή του ισχυρότερου πυρηνικού όπλου που είχε κατασκευάσει μέχρι σήμερα, ενώ δοκίμασε επίσης διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους ικανούς να πλήξουν τις ηπειρωτικές ΗΠΑ.



Η ένταση είχε ανέβει σε ύψη χωρίς προηγούμενο, καθώς Κιμ και Τραμπ αντάλλασσαν απειλές για πυρηνική Αποκάλυψη διανθισμένες με βαριές προσωπικές προσβολές.



Ο Μουν άδραξε την ευκαιρία που πρόσφερε το ολυμπιακό κλαδί ελιάς για να αρχίσει διάλογο με την Πιονγιάνγκ, τονίζοντας ότι η διακορεατική σύνοδος θα προσφέρει μια βάση για τη συνάντηση των ηγετών της Βόρειας Κορέας και των ΗΠΑ.



Με ανακοίνωσή του την ώρα που ξεκινούσε η διακορεατική σύνοδος κορυφής, ο Λευκός Οίκος εξέφρασε την ευχή οι συνομιλίες να οδηγήσουν σε ένα «μέλλον ειρήνης και ευημερίας για όλη την κορεατική χερσόνησο».



Ο πρόεδρος Τραμπ απαιτεί η Βόρεια Κορέα να απεμπολήσει τις πυρηνικές φιλοδοξίες της, να υπάρξει πλήρης, επαληθεύσιμη και αμετάκλητη αποπυρηνικοποίησή της.



Ωστόσο ο γενικός γραμματέας της νοτιοκορεατικής προεδρίας Ιμ Τζονγκ-σοκ προειδοποίησε την Πέμπτη ότι τίποτε δεν είναι κερδισμένο εκ των προτέρων: η τεχνολογική πρόοδος των προγραμμάτων της Βόρειας Κορέας σημαίνει ότι η όποια συμφωνία θα είναι «θεμελιωδώς διαφορετική» από «τις συμφωνίες αποπυρηνικοποίησης που είχαν συναφθεί τις δεκαετίες του 1990 και του 2000», και «αυτό είναι που κάνει τη συγκεκριμένη σύνοδο δύσκολη».



Η Πιονγιάνγκ αξιώνει εγγυήσεις για την ασφάλειά της -δεν έχουν δοθεί μέχρι σήμερα περισσότερες διευκρινίσεις-, προκειμένου να συζητήσει για το οπλοστάσιό της.



Όταν ο Κιμ μετέβη τον περασμένο μήνα στο Πεκίνο, κάνοντας την πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό αφότου ανέλαβε την εξουσία, είχε πει, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, ότι το ζήτημα θα μπορούσε να διευθετηθεί εάν η Σεούλ και η Ουάσινγκτον λάμβαναν «προοδευτικά και συγχρονισμένα μέτρα ενόψει της πραγμάτωσης της ειρήνης».



Στο παρελθόν, η Πιονγιάνγκ συνέδεε την «αποπυρηνικοποίηση της χερσονήσου» με την αποχώρηση των περίπου 28.500 Αμερικανών στρατιωτικών από τη Νότια Κορέα και την αποχώρηση των αμερικανικών πυρηνικών όπλων και της αμερικανικής αντιπυραυλικής ασπίδας -όλα αυτά χαρακτηρίζονταν αδύνατα από την Ουάσινγκτον.



Το Σάββατο, ο Κιμ ανακοίνωσε μορατόριο στις δοκιμές πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων, διαβεβαιώνοντας ότι οι στόχοι της Πιονγιάνγκ επιτεύχθηκαν, καθώς και το κλείσιμο του πεδίου δοκιμών. Ορισμένοι ειδικοί εκτίμησαν ότι το πεδίο δοκιμών αχρηστεύτηκε μετά την πιο πρόσφατη δοκιμή, τον Σεπτέμβριο.

Τραμπ: Οι ΗΠΑ περήφανες γι' αυτό που συμβαίνει στην Κορέα

Στη συνάντηση των ηγετών της κορεατικής χερσονήσου αναφέρεται ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω twitter:

«Μετά από μία πυρετώδη χρονιά με βαλλιστικούς πυραύλους και δοκιμές Πυρηνικών, γίνεται μία ιστορική συνάντηση μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας. Καλά πράγματα συμβαίνουν, αλλά μόνο ο χρόνος θα δείξει!», σημειώνει στη δημοσίευσή του.



After a furious year of missile launches and Nuclear testing, a historic meeting between North and South Korea is now taking place. Good things are happening, but only time will tell!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2018

Σε νέα του δημοσίευση καλεί σε τερματισμό του πολέμου, σημειώνοντας ότι «οι ΗΠΑ και ο ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ λαός τους, πρέπει να είναι πολύ περήφανοι γι' αυτό που συμβαίνει στην Κορέα!»



KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2018