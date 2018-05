Τραμπ: Μετά τις κυρώσεις αλλάζει πορεία για την κινεζική ΖΤΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στο υπουργείο Εμπορίου να βοηθήσει τον κινεζικό όμιλο τηλεπικοινωνιών ΖΤΕ, ο οποίος καταρρέει μετά την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων, πριν από έναν μήνα. Τη βοήθεια φέρεται να έχει ζητήσει ο ίδιος ο Κινέζος Πρόεδρος, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η αλλαγή στάσης ανακοινώθηκε μέσω twitter και έρχεται παρά την απόφαση για απαγόρευση πρόσβασης της κινεζικής εταιρείας στην αμερικανική αγορά.

Οι κυρώσεις, που επιβλήθηκαν, καθώς η ΖΤΕ φέρεται να έχει πουλήσει παράνομα εξοπλισμό σε Ιράν και Βόρεια Κορέα, είχαν ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να αγοράσει εταιρεία αναγκαίο εξοπλισμό από τις ΗΠΑ. Στην ουσία ο κινεζικός όμιλος βγήκε εκτός αγοράς, ανακοινώνοντας ότι αναστέλλει πολλές δραστηριότητες της, λόγω του επταετούς μπλοκαρίσματος.

«Ο Πρόεδρος Σι της Κίνας κι εγώ συνεργαζόμαστε για να δώσουμε στη μεγάλη κινεζική εταιρεία τηλεφώνων, τη ΖΤΕ, έναν τρόπο να επιστρέψει στην επιχειρηματική δραστηριότητα της», έγραψε ο Τραμπ στο twitter χθες. «Τόσες πολλές χαμένες θέσεις εργασίας στην Κίνα. Έχουν δοθεί οδηγίες στο υπουργείο Εμπορίου για να γίνει η δουλειά».

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done!

Σε άλλο tweet του αναφέρει ότι «η Κίνα και οι ΗΠΑ συνεργάζονται για το θέμα του εμπορίου, αλλά οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις ήταν τόσο μονόπλευρα υπέρ της Κίνας, για τόσα πολλά χρόνια, που είναι δύσκολο γι' αυτούς να κάνουν μία συμφωνία που να ωφελεί και τις δύο χώρες. Ψυχραιμία, θα γίνει!»

China and the United States are working well together on trade, but past negotiations have been so one sided in favor of China, for so many years, that it is hard for them to make a deal that benefits both countries. But be cool, it will all work out!