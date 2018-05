Δεκάδες νεκροί Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πυρά στη Γάζα

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας, όπου Παλαιστίνιοι πραγματοποιούν διαδήλωση κατά της ισραηλινής κατοχής, με αφορμή τη μεταφορά της πρεσβείας των ΗΠΑ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία από το υπουργείο Υγείας των Παλαιστινίων, μέχρι στιγμής τουλάχιστον 52 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από πυρά Ισραηλινών, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 900, οι 450 εκ των οποίων με αληθινά πυρά.

Το πρωί, ο ισραηλινός στρατός έριξε φυλλάδια στη Λωρίδα της Γάζας προειδοποιώντας τους Παλαιστίνιους «να μη λειτουργήσουν ως εργαλείο της Χαμάς» και να μην προσεγγίσουν ή καταστρέψουν τον φράχτη που χωρίζει την περιοχή από το Ισραήλ. Όμως χιλιάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώθηκαν σε πέντε σημεία κατά μήκος του φράχτη. Οι ισραηλινές δυνάμεις υποστηρίζουν πως οι στρατιώτες υπερασπίζονται τα σύνορα και πυροβολούν σύμφωνα με τους κανόνες της εμπλοκής.

Οι διαδηλώσεις αναμένεται να κορυφωθούν αύριο Τρίτη, στην 70ή επέτειο από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ.

Οι θάνατοι αυτοί ανεβάζουν σε τουλάχιστον 92 τον αριθμό των Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη ενός κινήματος διαμαρτυρίας στις 30 Μαρτίου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Διεθνής ανησυχία για τη μεταφορά της πρεσβείας των ΗΠΑ

Εν τω μεταξύ, ανησυχία προκαλεί σε πολλές πρωτεύουσες παγκοσμίως η εξαγγελθείσα μεταφορά της αμερικανικής πρεσβείας στο Ισραήλ, από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ. Πρόκειται για εξέλιξη που συμπίπτει με την 70ή επέτειο από τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ το 1948.



Η μετακίνηση της πρεσβείας, η οποία μέχρι τώρα ήταν εγκατεστημένη στο Τελ Αβίβ, σήμανε μονομερή ρήξη με την πολιτική που ασκούσε η αμερικανική διπλωματία επί δεκαετίες. Ταυτόχρονα αντίκειται προς τη διεθνή συναίνεση, κατά την οποία οι πρεσβείες δεν πρέπει να εγκατασταθούν στην Ιερουσαλήμ, πριν υπάρξει διευθέτηση για το τελικό καθεστώς της πόλης, κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστίνιων.



Αντίθετα, για τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον Μπόλτον, η μετακίνηση της πρεσβείας όχι μόνο δεν υπονομεύει την ειρηνευτική διαδικασία αλλά την «κάνει ευκολότερη». Πρόκειται για «την αναγνώριση της πραγματικότητας», υποστήριξε ο Μπόλτον κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρέτισε σήμερα ως «μεγάλη ημέρα για το Ισραήλ» τη μεταφορά της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ.



«Η κλιμάκωση προς την τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 9:00 έχει ήδη αρχίσει», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter, υπογραμμίζοντας πως το τηλεοπτικό δίκτυο Fox, το οποίο παρακολουθεί ανελλιπώς κάθε πρωί, θα μεταδώσει απ' ευθείας την τελετή.

U.S. Embassy opening in Jerusalem will be covered live on @FoxNews & @FoxBusiness. Lead up to 9:00 A.M. (eastern) event has already begun. A great day for Israel! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 14, 2018





Για τον Παλαιστίνιο απεσταλμένο στις ΗΠΑ, τον Χουσάμ Ζομλότ, η κυβέρνηση Τραμπ «εγκατέλειψε τον ρόλο του συμφιλιωτή» επιλέγοντας να μεταφέρει την πρεσβεία της στην Ιερουσαλήμ, προχωρώντας σε μια κίνηση που οδηγεί σε «θρησκευτική σύγκρουση μάλλον παρά σε αξιοπρεπή ειρήνη». Μολαταύτα, ο απεσταλμένος της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) είπε πως δεν «αποκηρύσσουμε την πεποίθησή μας ότι η ειρήνη είναι εφικτή».



«Δεν αντιδρούν καλά» οι Παλαιστίνιοι στην κίνηση αυτή, είπε το Σάββατο ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Ισραήλ, Ντέιβιντ Φρίντμαν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. Αλλά για τον Φρίντμαν, οι διαθέσεις των Παλαιστίνιων «θα αλλάξουν εν καιρώ», διότι κατ' αυτόν θα αντιληφθούν ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν «να τείνουν το χέρι με ειρηνικό τρόπο» και οι ΗΠΑ «είναι εκεί για να βοηθήσουν τους Παλαιστίνιους».

Video: U.S. Presidential Delegation for Jerusalem Embassy dedication ceremony arrives at Ben Gurion AIrport, May 13, 2018. pic.twitter.com/4RiFoveTtJ - USEmbassyJerusalem (@usembassyjlm) May 13, 2018

Διεθνή επέμβαση ζητούν οι Παλαιστίνιοι

Η παλαιστινιακή κυβέρνηση, που έχει έδρα τη Δυτική Όχθη, κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι διέπραξε «μια τρομερή σφαγή» στη λωρίδα της Γάζας, όπου τουλάχιστον 37 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στη διάρκεια των διαδηλώσεων κατά της μεταφοράς της αμερικανικής πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ.



Ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής κυβέρνησης Γιούσουφ αλ-Μαχμούντ, ζήτησε σε ανακοίνωση «μια άμεση διεθνή επέμβαση προκειμένου να σταματήσει η τρομερή σφαγή που διαπράττουν στη Γάζα οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις εναντίον του ηρωικού λαού μας».

Επιτροπή ΟΗΕ: «Δυσανάλογη χρήση βίας» από το Ισραήλ

Επιτροπή του ΟΗΕ για τον αγώνα κατά του ρατσισμού κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να πάψει «αμέσως» να προβαίνει σε «δυσανάλογη» χρήση βίας κατά των παλαιστίνιων διαδηλωτών στη Γάζα.



Με γραπτή δήλωση, η Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη των ρατσιστικών διακρίσεων καλεί το Ισραήλ «να βάλει αμέσως τέλος στη δυσανάλογη χρήση βίας εναντίον των παλαιστίνιων διαδηλωτών, να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει νέα θύματα και να εγγυηθεί ότι οι τραυματίες Παλαιστίνιοι θα έχουν γρήγορη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις ιατρικές φροντίδες».



Οι 18 ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες της επιτροπής αυτής, η οποία εξαρτάται από την Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, υπογραμμίζουν ότι τους «ανησυχεί σοβαρά το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι που σκοτώθηκαν ή τραυματίσθηκαν δεν φαίνονταν να αποτελούν επικείμενη απειλή τη στιγμή που πυροβολήθηκαν».

Γιλντιρίμ: Συνεργοί σε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας οι ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι συνεργοί σε ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας δήλωσε ο Τούρκος πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ, καταδικάζοντας τις δολοφονίες από τις ισραηλινές δυνάμεις δεκάδων Παλαιστινίων σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας στις διαδηλώσεις για τα εγκαίνια της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ.



«Δυστυχώς, οι ΗΠΑ υπεροπτικά στάθηκαν στο πλευρό της ισραηλινής κυβέρνησης που σκοτώνει αμάχους και έγιναν συνεργοί σε αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Γιλντιρίμ σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα.



«Αυτή η πρόκληση το μόνο που θα κάνει είναι να επιδεινώσει τα προβλήματα στην περιοχή και να προκαλέσει ένα βαθύτερο σημάδι στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σχέση και θα κάνει την ειρήνη στην περιοχή πιο δύσκολη», πρόσθεσε σύμφωνα με το ΑΠΕ ο Τούρκος πρωθυπουργός.



Πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να αποσπάσει την προσοχή από προβλήματα που αντιμετωπίζει στο εσωτερικό της χώρας του με την μεταφορά της πρεσβείας «προσπαθώντας να κρύψει τη πυρκαγιά εντός, ξεκινώντας πυρκαγιές εκτός».

Πανηγυρικό κλίμα στη χώρα ενόψει μιας εβδομάδας που προμηνύεται εκρηκτική

Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί κατέκλυσαν χθες τους δρόμους της Ιερουσαλήμ, σε κλίμα εθνικής υπερηφάνειας, την παραμονή των εγκαινίων, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, της πρεσβείας των ΗΠΑ κι ενώ ξεκινά μια εβδομάδα μαζικών κινητοποιήσεων των Παλαιστινίων, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια νέα έκρηξη της βίας.

Thousands gather at the Western Wall to celebrate 'Jerusalem Day' ahead of tomorrow's opening ceremony of the US Embassy in Jerusalem pic.twitter.com/0FhJNB8WG1 - Wired Sources (@WiredSources) May 13, 2018

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα κινητοποιήσει 1.000 αστυνομικούς προκειμένου να προφυλάξει την πρεσβεία και τη γύρω περιοχή, όπου δεσπόζουν αφίσες με το σύνθημα «Τραμπ, Κάνε το Ισραήλ Σπουδαίο Ξανά» (Trump Make Israel Great Again).



Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης έχουν επίσης ενισχυθεί εντός και περιμετρικά των παλαιστινιακών εδαφών. Ο στρατός ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει τον αριθμό των μάχιμων μονάδων του γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη.



Από την 30ή Μαρτίου η Γάζα είναι το θέατρο της «πορείας της επιστροφής», στο πλαίσιο της οποίας χιλιάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώνονται κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ. Διεκδικούν την αναγνώριση του δικαιώματός τους να επιστρέψουν στα εδάφη απ’ όπου εκδιώχθηκαν ή αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το 1948 και να καταγγείλουν τον αποκλεισμό της Γάζας.



Οι ισραηλινές δυνάμεις φοβούνται ότι, από σήμερα και τις επόμενες ημέρες, οι Παλαιστίνιοι θα ενισχύσουν το μέτωπο διαμαρτυρίας.



Ένδειξη του τεταμένου κλίματος, εβραίοι που κρατούσαν ισραηλινές σημαίες και φώναζαν «ο λαός του Ισραήλ είναι ζωντανός» συνεπλάκησαν με Παλαιστίνιους φρουρούς στην πλατεία των Τεμενών στην Ιερουσαλήμ. Τους απομάκρυναν Ισραηλινοί αστυνομικοί.



«Δεν πρόκειται για μια πρόκληση, μας ανήκει. Είμαστε οι πραγματικοί ιδιοκτήτες του Όρους του Ναού» δήλωσε ο 42χρονος Νίλι Ναούν.



Την 6η Δεκεμβρίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε την οργή των Παλαιστινίων, ανακοινώνοντας ότι αναγνωρίζει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και μεταφέρει την αμερικανική πρεσβεία εκεί από το Τελ Αβίβ.



Η αμερικανική πρεσβεία, που θα ανοίξει παρουσία σχεδόν 800 καλεσμένων, θα στεγάζεται προσωρινά στον χώρο όπου βρισκόταν το αμερικανικό προξενείο, εν αναμονή της κατασκευής της νέας της έδρας.

ΣΥΡΙΖΑ: Δολοφονική επίθεση Ισραήλ σε Παλαιστινίους

«Η δολοφονική επίθεση που έχει εξαπολύσει ο Ισραηλινός στρατός κατά Παλαιστίνιων διαδηλωτών, ενόψει της μεταφοράς της πρεσβείας των ΗΠΑ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ, προκαλεί αποτροπιασμό», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.



«Η διεθνής κοινότητα οφείλει να καταδικάσει απερίφραστα τις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού, που έχουν ως αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες.



Ο ΟΗΕ και η ΕΕ, καθώς και ο Αραβικός Σύνδεσμος καλούνται να αναλάβουν άμεσα διεθνή πρωτοβουλία ειρήνευσης. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την επίλυση του Παλαιστινιακού ζητήματος με τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου και βιώσιμου Παλαιστινιακού Κράτους στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ και ειρηνική συνύπαρξη των 2 κρατών.



Η ειρήνευση και η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων είναι ο μόνος δρόμος για την αρμονική συνύπαρξη των λαών της Μέσης Ανατολής», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.