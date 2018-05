Τουσκ για Τραμπ: Με τέτοιους φίλους τι να τους κάνεις τους εχθρούς

Σφοδρή επίθεση κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, με αφορμή την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν και την εμπορική διαμάχη με την Ε.Ε.

«Κοιτάζοντας τις τελευταίες αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ, κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί: όταν έχεις τέτοιους φίλους, τι να τους κάνεις τους εχθρούς. Αλλά, ειλικρινά, η Ε.Ε. θα έπρεπε να είναι ευγνώμων. Χάρη σε αυτόν ξεφορτωθήκαμε τις ψευδαισθήσεις. Συνειδητοποιούμε πως αν κάποιος χρειάζεται μια χείρα βοηθείας, πρέπει να κοιτάξει κάτω από τον ώμο του», δήλωσε ο Πολωνός πολιτικός.

Μιλώντας πριν τη Σύνοδο Κορυφής κάλεσε τους ηγέτες της Ε.Ε. να επιβεβαιώσουν ότι μένουν δεσμευμένοι στη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν όσο την τηρεί η Τεχεράνη. Η συμφωνία είναι καλή για την παγκόσμια ασφάλεια και πρέπει να τη διατηρήσουμε παρά τη στάση των ΗΠΑ, υπογράμμισε.

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημείωσε επίσης ότι η Ε.Ε. εξετάζει τρόπους να προφυλάξει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από «αρνητικές συνέπειες από τις κινήσεις των ΗΠΑ».

Σε ότι αφορά τις εμπορικές σχέσεις και την απειλή δασμών από τις ΗΠΑ τόνισε ότι μεγαλύτερη δύναμη της Ευρώπης είναι η ενότητα. Ο στόχος είναι απλός, θέλουμε μόνιμη εξαίρεση από τους δασμούς στο αλουμίνιο για να συζητήσουμε πιθανή περισσότερη φιλελευθεροποίηση των εμπορικών σχέσεων με τις ΗΠΑ, υπογράμμισε ο ίδιος.

«ΕΕ και ΗΠΑ είναι φίλοι και εταίροι. Γι’ αυτό οι δασμοί δεν μπορούν να δικαιολογηθούν στη βάση της εθνικής ασφάλειας», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι πρέπει να επιστρέψει η λογική σε αυτή τη συζήτηση.

Looking at latest decisions of @realDonaldTrump someone could even think: with friends like that who needs enemies. But frankly, EU should be grateful. Thanks to him we got rid of all illusions. We realise that if you need a helping hand, you will find one at the end of your arm.