Τραμπ: «Θα δούμε» αν θα γίνει η σύνοδος με Β. Κορέα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απάντησε στις απειλές της Βόρειας Κορέας για ματαίωση της συνόδου κορυφής με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ επιμένουν στην αποπυρηνικοποίηση.

«Θα πρέπει να δούμε» δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, όταν ρωτήθηκε αν θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος.

«Καμία απόφαση, δεν έχουμε ειδοποιηθεί. Δεν έχουμε δει κάτι, δεν έχουμε ακούσει κάτι» σημείωσε.

"We haven't seen anything, we haven't heard anything," Pres. Trump says in Oval Office on recent developments ahead of North Korea summit. "We will see what happens." https://t.co/kbZQA5Q1fs pic.twitter.com/4Wz6AMICHb