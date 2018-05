Ο Τραμπ ακυρώνει τη συνάντηση με τον βορειοκορεάτη Κιμ

Με επιστολή του προς τον Κιμ Γιονγκ Ουν, ο Ντόναλντ Τραμπ τον ενημερώνει ότι ακυρώνεται η Σύνοδος των δυο κρατών στην Σιγκαπούρη.

Οπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος, «δυστυχώς, λόγω της έκφρασης θυμού και εχθρότητας που φάνηκε στην πιο πρόσφατη δήλωση σας, νιώθω ότι δεν είναι σωστό αυτή τη στιγμή να γίνει η προγραμματισμένη συνάντηση».

Συνεχίζει λέγοντας πως για το καλό και των δύο πλευρών η Σύνοδος στη Σιγκαπούρη δεν θα πραγματοποιηθεί. «Κάνετε λόγο για πυρηνικές δυνατότητες, αλλά οι δικές μας είναι τόσο μαζικές και ισχυρές που προσεύχομαι στον Θεό να μη χρησιμοποιηθούν ποτέ», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο αμερικανός στρατός βρίσκεται σε ετοιμότητα αν ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν κάνει κάποια «βλακώδη και απερίσκεπτη» ενέργεια πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ συμπλήρωσε πως η εκστρατεία άσκησης μέγιστης πίεσης ενάντια στην Πιονγκιανγκ θα συνεχιστεί.

Παράλληλα είπε ότι είναι πιθανό η Σύνοδος μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κάποια μετέπειτα ημερομηνία.

«Ενοιωσα ότι χτίζεται ένας υπέροχος διάλογος μεταξύ μας, και τελικά είναι αυτός ο διάλογος που μετράει. Κάποια μέρα, προσδοκώ να συναντηθούμε. Στο μεταξύ, θέλω να σας ευχαριστήσω για την απελευθέρωση των ομήρων που είναι πια στο σπίτι τους με τις οικογένειες τους. Ήταν όμορφη χειρονομία και εκτιμήθηκε πάρα πολύ», προσθέτει.

Καταλήγει, λέγοντας ότι «αν αλλάξετε γνώμη για αυτή τη σημαντική Σύνοδο Κορυφής, μη διστάσετε να μου τηλεφωνήσετε ή να μου γράψετε. Ο κόσμος και η Βόρεια Κορέα συγκεκριμένα έχασε μία σπουδαία ευκαιρία για ειρήνη διαρκείας και μεγάλη ευημερία. Αυτή η χαμένη ευκαιρία είναι μία πραγματικά λυπηρή στιγμή στην Ιστορία».

Νωρίτερα πάντως όπως είχε γίνει γνωστό από νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης, η Βόρεια Κορέα ανατίναξε τις σήραγγες που χρησιμοποιούνταν στις πυρηνικές δοκιμές της Πιονγκγιάνγκ, στο πλαίσιο των δεσμεύσεών της για την αποκλιμάκωση της έντασης στην κορεατική χερσόνησο.

WATCH: @POTUS on his decision to cancel the planned North Korea summit. https://t.co/UlzBnkOdzs pic.twitter.com/LTKbqNDfNU