Ο Τραμπ επιβάλλει πρόστιμο 1,3 δισ. δολάρια στην κινεζική ΖΤΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αφήσει την κινεζική εταιρεία κολοσσό στον τομέα των τηλεπικοινωνιών να «ξανανοίξει» αν πληρώσει πρόστιμο ύψους 1, δισ. δολαρίων και συμμορφωθεί με τους όρους του.

Μέσω Twitter κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς και την κυβέρνηση Ομπάμα καθώς τους θεωρεί υπεύθυνους για την έλλειψη ελέγχων τα τελευταία χρόνια.

Funny to watch the Democrats criticize Trade Deals being negotiated by me when they don’t even know what the deals are and when for 8 years the Obama Administration did NOTHING on trade except let other countries rip off the United States. Lost almost $800 Billion/year under “O”