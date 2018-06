Τραμπ: Δεν υπάρχει πια πυρηνική απειλή από τη Βόρεια Κορέα

Σε μήνυμά του στο Twitter, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει για τη Σύνοδο με τη Βόρεια Κορέα: «Μόλις προσγειώθηκα -ένα μεγάλο ταξίδι, αλλά όλοι μπορούν σήμερα να νιώθουν πιο ασφαλείς από ό,τι τη μέρα που έφυγα από το γραφείο. Δεν υπάρχει πια πυρηνική απειλή από τη Βόρεια Κορέα. Η συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ θετική εμπειρία. Η Βόρεια Κορέα έχει σπουδαίες προοπτικές για το μέλλον!»

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future!