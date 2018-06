Συνελήφθη ο CEO της Audi για το σκάνδαλο με τις εκπομπές ρύπων

O Rupert Stadler, CEO της Audi, συνελήφθη σήμερα, όπως ανακοίνωσαν οι εισαγγελείς του Μονάχου καθώς, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, υπήρχε ο κίνδυνος για καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων που συνδέονται με την υπόθεση εκπομπών ρύπων στα ντίζελ αυτοκίνητα του ομίλου Volkswagen.

«Τον ύποπτο έχει δει ένας δικαστής, ο οποίος διέταξε να παραμείνει υπό κράτηση», αναφέρει το εισαγγελικό γραφείο σε δήλωσή του, που μεταδίδει το Reuters.

Munich prosecutors say Audi CEO arrested on risk he may suppress evidence https://t.co/TeC6AG3Dph pic.twitter.com/RH0MFJBIgu