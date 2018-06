Musk: Η Γερμανία είναι η πρώτη επιλογή για το ευρωπαϊκό «Gigafactory» της Tesla

Ο ιδρυτής και CEO της Tesla, Elon Musk, υποστήριξε την Τρίτη ότι εξετάζει τη Γερμανία ως βασική επιλογή για την κατασκευή του μεγάλου εργοστασίου παραγωγής μπαταριών ιόντων λιθίου της εταιρείας στην Ευρώπη.

Οι υπόλοιπες χώρες που έχουν παρουσιαστεί ως πιθανές έδρες για το «Gigafactory» της Tesla είναι η Πολωνία, η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Πολωνία.

Η εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση για την επίτευξη των στόχων παραγωγής του Model 3.

Germany is a leading choice for Europe. Perhaps on the German-French border makes sense, near the Benelux countries