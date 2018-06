O Tραμπ απειλεί με δασμούς 20% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να επεκτείνει τους δασμούς των ΗΠΑ κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην αγορά αυτοκινήτων.

«Με βάση του Δασμούς και τα Εμπόδια στο Εμπόριο που είναι σε ισχύ εδώ και καιρό από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά των ΗΠΑ και των μεγάλων εταιρειών και εργαζομένων της, αν οι Δασμοί και τα Εμπόδια αυτά δεν καταργηθούν και δεν αποσυρθούν, θα επιβάλλουμε Δασμό 20% σε όλα τους τα αυτοκίνητα που έρχονται στις ΗΠΑ. Φτιάξτε τα εδώ!» έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

Την Παρασκευή τέθηκαν σε ισχύ οι νέοι δασμοί της Ε.Ε. σε μια σειρά από αμερικανικά προϊόντα, ως αντίποινα στους δασμούς 25% στον χάλυβα και 10% στο αλουμίνιο που επέβαλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ στις περισσότερες χώρες του κόσμου, μη εξαιρουμένων στενών συμμάχων τους.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!