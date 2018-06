Τουσκ για προσφυγικό: Μπορεί να δούμε σκληρές προτάσεις από σκληρούς τύπους!

Ενδεικτική της πίεσης που υπάρχει στην Ευρώπη για το προσφυγικό είναι η τοποθέτηση μέσω Twitter του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Λίγο πριν ξεκινήσει η Σύνοδος Κορυφής έγγραψε: Κάποιοι λένε ότι είμαι πολύ σκληρός στις προτάσεις μου για την μετανάστευση. Πιστέψτε με, αν δεν συμφωνήσουμε σε αυτές, τότε θα δείτε κάποιες πραγματικά σκληρές προτάσεις από κάποιους πραγματικά σκληρούς τύπους.

Ahead of #EUCO: Some may think I am too tough in my proposals on migration. But trust me, if we don't agree on them, then you will see some really tough proposals from some really tough guys.