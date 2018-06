Σύνοδος Κορυφής στην κόψη του ξυραφιού για το προσφυγικό

Με στόχο να ξεπεραστούν οι βαθιές διαφορές και ο διχασμός, όσον αφορά το μεταναστευτικό ζήτημα εξελίσσεται η διήμερη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν μέσω εντάσεων, κυβερνητικών κρίσεων, οριακών απόψεων, αναζητούνται λύσεις και διαθέσεις έτσι ώστε να ξεπεραστούν οι κόκκινες γραμμές, στο τραπέζι του διαλόγου.

Η Ελλάδα τονίζει την ανάγκη να υπάρξουν συλλογικές ευρωπαϊκές λύσεις, που θα συνάδουν με το Διεθνές Δίκαιο. Οι άξονες που κινείται η χώρα μας επικεντρώνονται στα εξής:

-Την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του «Δουβλίνου» σε δίκαιη κατεύθυνση.

-Επιπλέον στήριξη σε ευρωπαϊκές χώρες πρώτης υποδοχής και λήψη μέτρων σε περίπτωση κρίσης.

-Ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης χωρών προέλευσης και διέλευσης. Ευρωπαϊκός μηχανισμός επιστροφών και άνοιγμα/αναβάθμιση των διόδων νόμιμης εισόδου προσφύγων στην Ευρώπη από την Αφρική και την Τουρκία.

Δύο είναι τα μείζονα ζητήματα:

-Για τις ροές κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου, η γαλλο-ισπανική πρόταση για τη δημιουργία hotspots, όπως έχει η Ελλάδα, σε Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και η ιταλο-αυστριακή να επιστρέφονται όλοι στην Αφρική, ύστερα από συμφωνίες με την Τυνησία και τη Λιβύη.

-Για τις ροές της ανατολικής Μεσογείου, η πρόταση της καγκελαρίου της Γερμανίας Μέρκελ για περιορισμό των δευτερογενών ροών στο πλαίσιο πολυμερών σχημάτων με μέτρα στήριξης σε χώρες πρώτης υποδοχής ενάντια γραμμής CSU και της Αυστρίας για κλείσιμο των συνόρων και τη δημιουργία μίνι Σένγκεν.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε μια ειδική συμφωνία με το Βερολίνο, που θα περιορίζει τις«δευτερογενείς κινήσεις» των μεταναστών που φτάνουν στα νότια σύνορα της ΕΕ, αλλά μετά συνεχίζουν το ταξίδι τους προς τη Γερμανία.

«Δεν μας απασχολεί το γεγονός ότι ίσως έχουμε κάποιες επιστροφές από τη Γερμανία, εάν αυτό βοηθήσει ώστε να δώσουμε ένα μήνυμα στους λαθρεμπόρους (ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει τις παράνομες μεταναστευτικές ροές)», είπε ο κ. Τσίπρας. Πρόσθεσε ότι το υφιστάμενο κοινοτικό πλαίσιο για τους αναζητούντες άσυλο, γνωστό ως η νομοθεσία του Δουβλίνου, είναι «εκτός πραγματικότητας».

Η μοίρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγκειται στην ικανότητα της να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της συζήτησης για τη μετανάστευση, τονίζει η Γερμανίδα Καγκελάριος. Προσπαθώντας να κερδίσει τους επικριτές της, αλλά και να υποστηρίξει την απόφαση της να ανοίξει τα σύνορα το 2015, υποστηρίζει ότι ήταν απαραίτητο βήμα για να βοηθήσει τους γείτονες της.

«Η απόφαση μας να ανοίξουμε τις πόρτες μας στους πρόσφυγες το 2015 δεν ήταν μονομερής. Ενεργήσαμε για να βοηθήσουμε την Αυστρία και την Ουγγαρία», σημειώνει, προσθέτοντας ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί που θέλουμε όσον αφορά το μεταναστευτικό.

Αν δεν καταφέρουμε να έχουμε μία συμφωνία με τα 28 μέλη της ΕΕ, πρέπει να σκεφτούμε μία «συμμαχία των προθύμων», λέγοντας ότι η μεταναστευτική πολιτική μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της ΕΕ.

Τονίζει πάντως ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα καταφέρουν να έχουν κοινή συμφωνία για το άσυλο σε αυτή τη Σύνοδο, ενώ προσθέτει ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν μπορούν να επιλέγουν τη χώρα από την οποία θα το ζητήσουν.

Μιλώντας στο γερμανικό κοινοβούλιο, λίγο πριν την έναρξη της Συνόδου, κάλεσε για συμφωνίες με τις αφρικανικές χώρες όπως αυτές που έγιναν με την Τουρκία, λέγοντας ότι με τους αριθμούς των μεταναστών να μειώνονται, πρέπει να αποκατασταθούν οι αυστηρότεροι έλεγχοι της μετανάστευσης που ίσχυαν πριν από το 2015.

«Πρέπει να επιστρέψουμε στους κανόνες που ίσχυαν πριν τον Σεπτέμβριο του 2015, επειδή οι αριθμοί των μεταναστευτικών ροών έχουν μειωθεί, να αναζητήσουμε συμφωνίες με τις χώρες της Αφρικής όπως κάναμε και με την Τουρκία», ανέφερε, λέγοντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται να διαχειριστεί καλύτερα τη συνεχιζόμενη μετανάστευση εντός της ΕΕ.

Η Ευρώπη πρέπει πρώτα να συζητήσει με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής προτού αποφασίσει να στήσει κέντρα φιλοξενίας στα εδάφη τους, σημείωνε αργότερα η Καγκελάριος: «Μπορούμε να μιλήσουμε για την αποστολή πλοίων με μετανάστες σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στη Βόρεια Αφρική. Αλά πρέπει να μιλήσουμε με τις χώρες αυτές» σημείωσε η κα. Μέρκελ.

«Η συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας είχε τη συγκατάθεση και των δύο μερών. Οπότε πρέπει να μιλήσουμε πρώτα για τις ανάγκες για αυτών των κρατών» τόνισε σε δηλώσεις που έκανε πριν την έναρξη της Ευρωπαϊκής Συνόδου.

«Κάποιοι λένε ότι είμαι πολύ σκληρός στις προτάσεις μου για την μετανάστευση. Πιστέψτε με, αν δεν συμφωνήσουμε σε αυτές, τότε θα δείτε κάποιες πραγματικά σκληρές προτάσεις από κάποιους πραγματικά σκληρούς τύπους», σημειώνει ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ahead of #EUCO: Some may think I am too tough in my proposals on migration. But trust me, if we don't agree on them, then you will see some really tough proposals from some really tough guys.