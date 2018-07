Mέι: Ο Τραμπ μου είπε να μηνύσω την Ε.Ε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στην Βρετανίδα πρωθυπουργό Τερέζα Μέι ότι πρέπει να «μηνύσει» την Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να διαπραγματεύεται μαζί της, αποκάλυψε η κα. Μέι στο BBC.

Η Βρετανίδα πρωθυπουργός υποστήριξε πως ο κ. Τραμπ την συμβούλευσε να μηνύσει την Ε.Ε. στο πλαίσιο της στρατηγικής της για το Brexit.

«Moυ είπε ότι πρέπει να μηνύσω την Ε.Ε.» δήλωσε η κα. Μέι σε εκπομπή του BBC την Κυριακή. «Μήνυσε την Ε.Ε. Μην μπαίνεις σε διαπραγματεύσεις, μήνυσε την» υπογράμμισε.

President @realDonaldTrump told me I should sue the European Union,” says Prime Minister @theresa_may#marr pic.twitter.com/LfVzMKOXMJ