Τραμπ: Ο Πούτιν είναι ένας καλός ανταγωνιστής

Ηταν μία «καλή αρχή» δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, στο Ελσίνκι, σύμφωνα με το Reuters.

«Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή αρχή για όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο τέλος της ιστορικής συνάντησης, που είχε διάρκεια πάνω από δύο ώρες, στο προεδρικό μέγαρο της Φινλανδίας.

Οι δύο ηγέτες υποδέχτηκαν στη συνέχεια τις αντίστοιχες αντιπροσωπείες τους, για διευρυμένες συνομιλίες.





Η συνέντευξη Τύπου

Ο Ρώσος Πρόεδρος σημείωσε ότι οι συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν ειλικρινείς και χρήσιμες. «Οι διαπραγματεύσεις έγιναν σε μία ανοιχτή και εποικοδομητική ατμόσφαιρα, θεωρώ ότι ήταν επιτυχείς και χρήσιμες», είπε χαρακτηριστικά.

«Είναι προφανές σε όλους ότι οι διεθνείς σχέσεις διανύουν μία δύσκολη περίοδο… Ο Ψυχρός Πόλεμος έχει τελειώσει πριν από πολύ καιρό, η κατάσταση στον κόσμο έχει αλλάξει δραστικά. Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν σήμερα εντελώς διαφορετικές προκλήσεις».

Όπως τόνισε ο Ρώσος Πρόεδρος, στη συνάντηση έγιναν τα πρώτα βήματα για να αποκατασταθεί «ένα επίπεδο εμπιστοσύνης και να επιστρέψουμε στο προηγούμενο επίπεδο αλληλεπίδρασης σε όλα τα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

Αναφορικά με τις εξελίξεις με τη Βόρεια Κορέα, ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους δήλωσε ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ.



Ο κ. Πούτιν είπε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της ασφάλειας του Ισραήλ.



Σχετικά με το Ιράν, ο κ. Πούτιν σημείωσε ότι η Ουάσιγκτον γνωρίζει τη θέση μας για τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ για την Ουκρανία τόνισε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να πείσει το Κίεβο να συμμορφωθεί με την ειρηνευτική συμφωνία του Μινσκ.

Σε ερώτηση για το αν ήθελε να κερδίσει τις εκλογές του 2016 ο κ. Τραμπ, ο Πούτιν απάντησε: «ναι, ήθελα».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος από την πλευρά του δήλωσε ότι η σημερινή συνάντηση είναι η έναρξη μίας μεγαλύτερης διαδικασίας, με δυνατό διάλογο με τη Ρωσία. Τόνισε επίσης ότι έδωσε έμφαση στη σημασία της πίεσης κατά του Ιράν.

Ο Πούτιν είναι ένας καλός ανταγωνιστής, και αυτό είναι κομπλιμέντο, τόνισε σημειώνοντας ότι οι δυο χώρες θα ανταγωνίζονται στον τομέα του αερίου.

Εχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι μεγάλο μαζί με τη Ρωσία, τόνισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η έρευνα για ρωσική εμπλοκή στις αμερικανικές εκλογές ήταν καταστροφική. «Νίκησα εύκολα τη Χίλαρι», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε κάποια συνωμοσία στην προεκλογική καμπάνια.

Δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί η Ρωσία μπορεί να παρενέβη στις αμερικανικές εκλογές, πρόσθεσε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν διέψευσε κατηγορηματικά τη φερόμενη ανάμιξη της Μόσχας στις εκλογές των ΗΠΑ του Νοεμβρίου του 2016.

Τι προηγήθηκε

Πριν την έναρξη της Συνόδου, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι το να έχουν καλές σχέσεις με τη Ρωσία είναι θετική εξέλιξη και όχι κακή, στα σχόλιά του προς τους δημοσιογράφους.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι δύο ηγέτες δεσμεύτηκαν να χτίσουν μία πιο δυνατή σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Μιλώντας για λίγο στους δημοσιογράφους κατά την έναρξη της Συνόδου στο Ελσίνκι, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Πούτιν ότι «ο κόσμος θέλει να μας δει να τα πηγαίνουμε καλά» και ότι οι δύο πλευρές «ειλικρινά δεν τα πηγαίνουν πολύ καλά» τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε, θέλει να αναπτύξει «μία εξαιρετική σχέση».



Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε, σύμφωνα με το Reuters, ότι είναι ώρα να συζητήσουν για τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον και για τα δύσκολα πολυεθνικά ζητήματα, τα οποία είναι πολλά παγκοσμίως. «Έχει φτάσει η ώρα να μιλήσουμε με ουσιαστικό τρόπο», είπε ο κ. Πούτιν.

H συνάντησή τους ξεκίνησε με την καθιερωμένη χειραψία.





Η αμερικανική ανοησία και οι κακές σχέσεις με τη Ρωσία

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών είδε θετικά τα σχόλια του Τραμπ στο Twitter, στα οποία κατηγορούσε την αμερικανική ανοησία για τις κακές σχέσεις με τη Ρωσία.

Λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την «αμερικανική ανοησία» για τις κακές σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας, την ώρα που το Κρεμλίνο τόνιζε ότι αναμένει μία δύσκολη συνάντηση.

Σε μήνυμά του στο twitter, σημείωνε ότι «η σχέση μας με τη Ρωσία δεν έχει υπάρξει ΠOΤΕ χειρότερη, χάρη στην πολυετή αμερικανική ανοησία και τη βλακεία και τώρα, το Στημένο Κυνήγι Μαγισσών!».

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018





Κατά τη διάρκεια πρωινής συνάντησης με τον πρόεδρο της Φινλανδίας, πριν τη συνάντηση με τον Πούτιν, στο Ελσίνκι, εμφανίστηκε αισιόδοξος. Ερωτηθείς τι θα πει στον Ρώσο πρόεδρο, ο Τραμπ είπε: «Θα είμαστε μια χαρά, ευχαριστώ».

Τραμπ: Ρωσία, ΕΕ και Κίνα είναι «εχθροί» των ΗΠΑ

Η Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα είναι οι «εχθροί» των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστήριξε ο Αερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο, στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

«Πιστεύω ότι έχουμε πολλούς εχθρούς. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας εχθρός, με αυτά που κάνουν στο εμπόριο. Φυσικά, δεν θα σκεφτόταν κανείς την ΕΕ, αλλά είναι εχθρός. Η Ρωσία είναι εχθρός από ορισμένες πλευρές

Η Κίνα είναι ένας οικονομικός εχθρός, προφανώς είναι εχθρός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακές, αυτό δεν σημαίνει τίποτα... Αυτό σημαίνει ότι είναι ανταγωνιστές», σημείωσε, λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο.