Τραμπ: Το ΝΑΤΟ ισχυρό ξανά μόνο εξαιτίας μου

Στον εαυτό του πιστώνει τη δύναμη του ΝΑΤΟ ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Οργανισμός - κατά του οποίου έχει αναφερθεί ουκ ολίγες φορές - χρηματοδοτείται καλύτερα «μόνο εξαιτίας μου», σημειώνει.

Σε μήνυμα του στο Twitter ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρει:

«Είχα σπουδαία συνάντηση με το ΝΑΤΟ. Έχουν πληρώσει $33 δισ. περισσότερα και θα πληρώσουν εκατοντάδες δισ. δολάρια περισσότερα στο μέλλον, μόνο εξαιτίας μου. Το ΝΑΤΟ ήταν αδύναμο, αλλά τώρα είναι ξανά ισχυρό (κακό για τη Ρωσία). Τα μέσα ενημέρωσης λένε μόνο ότι ήμουν αγενής στους ηγέτες, δεν αναφέρουν ποτέ τα χρήματα!».

I had a great meeting with NATO. They have paid $33 Billion more and will pay hundreds of Billions of Dollars more in the future, only because of me. NATO was weak, but now it is strong again (bad for Russia). The media only says I was rude to leaders, never mentions the money!