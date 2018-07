Πού θα πάνε τα €4,3 δισ. από το πρόστιμο στη Google

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε την Τετάρτη πρόστιμο 4,3 δισ. ευρώ στη Google για αθέμιτες πρακτικές εις βάρος των ανταγωνιστών της, το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ για παραβίαση αντιμονοπωλιακών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Η Μαργκρέτε Βεστάγκερ, η αρμόδια επίτροπος για τα θέματα Ανταγωνισμού, ανακοίνωσε το πρόστιμο λέγοντας ότι η Google εκμεταλλεύθηκε την κυριαρχία του λειτουργικού συστήματος Android, για κινητά και tablets, στερώντας από τους ανταγωνιστές «την ευκαιρία να καινοτομούν και να ανταγωνίζονται σε αξιοκρατική βάση».



Το ποσό των 4,3 δισ. ευρώ έρχεται να προστεθεί στα 2,4 δισ. ευρώ που επιβλήθηκαν πέρυσι στον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό, λόγω της αθέμιτης χρήσης της κυρίαρχης μηχανής αναζήτησης «Google Search» υπέρ των δικών του υπηρεσιών διαδικτυακών αγορών.



Ο πέλεκυς της Κομισιόν ήταν ιδιαίτερα βαρύς τα τελευταία χρόνια και κατά άλλων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών. To 2013 η Microsoft κλήθηκε να καταβάλλει 561 εκατ. ευρώ, ελαφρώς λιγότερα από το πρόστιμο των 899 εκατ. ευρώ του 2008. Ο λογαριασμός για την Intel, την κορυφαία εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών, ανήλθε το 2009 στο 1,09 δισ. ευρώ.

Οι ποινές αυτές έχουν προκαλέσει σε ορισμένες περιπτώσεις αντιδράσεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για «αθόρυβο εμπορικό πόλεμο». Την Πέμπτη Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε κατά της Κομισιόν για το πρόστιμο-μαμούθ, λέγοντας πως αποδεικνύει ότι η Ε.Ε. εκμεταλλεύεται τις ΗΠΑ.

I told you so! The European Union just slapped a Five Billion Dollar fine on one of our great companies, Google. They truly have taken advantage of the U.S., but not for long!