Λαγκάρντ: Η Αργεντινή δείχνει ισχυρή δέσμευση στα σχέδια της

Με τον Πρόεδρο της Αργεντινής Μαουρίσιο Μάκρι, τον υπουργό Οικονομίας Νίκολας Ντουχόβνε και τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Λουίς Καπούτο συναντήθηκε η Κριστίν Λαγκάρντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΝΤ, στο πλαίσιο της συνάντησης του G20, στο Μπουένος Άιρες.

Η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δήλωσε:

«Είχα τη χαρά να συναντηθώ μαζί τους χθες και σήμερα. Οι συναντήσεις ήταν μία ευκαιρία για να συζητήσουμε τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στον κόσμο και την Αργεντινή και να γίνει απολογισμός των σχεδίων οικονομικής μεταρρύθμισης από τις αρχές.

Οι αρχές της Αργεντινής εφαρμόζουν ένα αποφασιστικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων που έχει την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας και του ΔΝΤ, μέσω της Stand-By Arrangement.

Το σχέδιο αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομίας της Αργεντινής και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης, αντιμετωπίζοντας μακροπρόθεσμες αδυναμίες, προστατεύοντας τους πλέον ευάλωτους, βελτιώνοντας την ισότητα των φύλων και θέτοντας τα θεμέλια για την ανάπτυξη προς τα εμπρός.

Η κυβέρνηση έχει δείξει ισχυρή δέσμευση στην εφαρμογή των σχεδίων της μέχρι στιγμής. Η Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής έχει θεσπίσει μέτρα που συνέβαλαν στη μείωση της χρηματοπιστωτικής αστάθειας και στη βελτίωση της διαφάνειας, η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα δημοσιονομικά μέτρα για το επόμενο έτος και οι κοινωνικές δαπάνες παραμένουν πάνω από τους στόχους που έχουν τεθεί από τις αρχές.

Αναμένουμε ότι η ανάπτυξη θα σταθεροποιηθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2018 και θα παρατηρηθεί σταδιακή ανάκαμψη το 2019 και το 2020, καθώς η εμπιστοσύνη θα αυξηθεί, ο πληθωρισμός θα μειωθεί, ενώ θα αυξηθούν οι εξαγωγές».

