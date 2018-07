ΕΕ: Βοήθεια στη Σουηδία για τη μάχη με τα πύρινα μέτωπα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε το Σάββατο ότι έστειλε 5 αεροπλάνα, 6 ελικόπτερα, 56 οχήματα και 194 άτομα, στη Σουηδία, μετά από αίτηση της για βοήθεια. Υπάρχουν επίσης πρόσθετες προσφορές από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δορυφόροι του ευρωπαϊκού προγράμματος «Κοπέρνικος» βοηθούν επίσης τη Σουηδία να αποκτήσει χάρτες αξιολόγησης ζημιών στις πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με το Reuters, οι πρωτοφανείς δασικές πυρκαγιές πλήττουν τις περιοχές Jamtland, Gavleborg, Dalarna, Norrbotten και Vasterbotten.

