Νέα εργαλεία στο Facebook και το Instagram

Ενημέρωση για τα νέα εργαλεία που ενσωματώνονται στα δυο δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρείχαν η Ameet Ranadive, Product Management Director στο Instagram και ο David Ginsberg, Director of Research στο Facebook.

Οπως αναφέρουν τα δυο στελέχη, «σήμερα ανακοινώνουμε νέα εργαλεία για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να διαχειριστούν το χρόνο τους στο Facebook και το Instagram: πίνακας ελέγχου δραστηριοτήτων, καθημερινή υπενθύμιση και νέο τρόπο περιορισμού των ειδοποιήσεων. Αναπτύξαμε αυτά τα εργαλεία με βάση τη συνεργασία και την έμπνευση από κορυφαίων εμπειρογνωμόνων και οργανώσεων ψυχικής υγείας, ακαδημαϊκούς, τη δική μας εκτεταμένη έρευνα και ανταπόκριση από την κοινότητά μας.

Θέλουμε το χρόνο που ξοδεύουν οι άνθρωποι στο Facebook και το Instagram να είναι εκ προθέσεως, θετικός και εμπνευσμένος. Η ελπίδα μας είναι ότι αυτά τα εργαλεία δίνουν στους ανθρώπους μεγαλύτερο έλεγχο στον χρόνο που περνούν στις πλατφόρμες μας και επίσης ενθαρρύνουν τις συνομιλίες μεταξύ γονέων και εφήβων σχετικά με τις ηλεκτρονικές συνήθειες που τους αρμόζουν.

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης αυτών των εργαλείων, συνεργαστήκαμε με κορυφαίους ειδικούς και επιστήμονες όπως ο Robert Kraut στο Carnegie Mellon, η Sonja Lyubomirsky στο UC Riverside,ο Dacher Keltner, ο Emiliana Simon-Thomas και ο Matt Killingsworth από το Greater Good Science Center στο UC Berkeley και συνεργάστηκαν στενά με κλινικούς ιατρούς και οργανισμούς ψυχικής υγείας, όπως η Save.org και η National Lifeline Prevention Suicide. Ελπίζουμε ότι αυτά τα εργαλεία θα δώσουν στους ανθρώπους μεγαλύτερο έλεγχο στον χρόνο που περνούν στις πλατφόρμες μας. Θέλουμε επίσης αυτά τα εργαλεία να ενθαρρύνουν τις συνομιλίες μεταξύ γονέων και εφήβων σχετικά με τις ηλεκτρονικές συνήθειες που τους αρμόζουν.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εργαλεία, μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Στο Instagram, πατήστε «Η Δραστηριότητά σας» και στο Facebook, πατήστε «Ο χρόνος σας στο Facebook». Στην κορυφή, θα δείτε έναν πίνακα ελέγχου που δείχνει τον μέσο χρόνο για την εφαρμογή στη συγκεκριμένη συσκευή. Πατήστε οποιαδήποτε γραμμή για να δείτε τον συνολικό χρόνο σας για εκείνη την ημέρα. Κάτω από τον πίνακα, μπορείτε να ορίσετε μια ημερήσια υπενθύμιση για να δώσετε στον εαυτό σας μια ειδοποίηση όταν έχετε φτάσει στο χρονικό διάστημα που θέλετε να ξοδέψετε σε αυτήν την εφαρμογή για εκείνη την ημέρα. Μπορείτε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε την υπενθύμιση ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε στο «Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων» για γρήγορη πρόσβαση στη νέα ρύθμιση «Σίγαση Ειδοποίησης» (Mute Push Notifications). Αυτό θα περιορίσει τις ειδοποιήσεις σας στο Facebook ή το Instagram για μια χρονική περίοδο, όταν πρέπει να εστιάσετε σε κάτι.

Έχουμε την ευθύνη να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν πόσο χρόνο ξοδεύουν στις πλατφόρμες μας, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα την εμπειρία τους. Τον Δεκέμβριο του 2017, μοιραστήκαμε τις στοιχεία για το τι κάνει η ομάδα του Facebook για να δημιουργήσει εμπειρίες που βοηθούν τους ανθρώπους να συνδέονται και να χτίζουν σχέσεις.

Επιπρόσθετα εργαλεία

Παρόλο που έχουμε περισσότερη δουλειά να κάνουμε, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, έχουμε εισαγάγει διάφορα εργαλεία για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ελέγξουν καλύτερα την εμπειρία τους στο Facebook και το Instagram. Στο Facebook, βελτιώσαμε την ποιότητα των ενημερώσεων για να δείξουμε στους ανθρώπους τις πιο συναφείς αναρτήσεις με λειτουργίες όπως το στοιχείο «Δείτε πρώτοι», «Απόκρυψη», «Αφαίρεση» και «Αναβολή λέξεων-κλειδιών». Στο Instagram, ξεκινήσαμε ισχυρά εργαλεία για την προληπτική φροντίδα της κοινότητας - όπως το μήνυμα «You're All Caught Up» στις ενημερώσεις, το φιλτράρισμα λέξεων-κλειδιών, τις οθόνες ευαισθησίας και τα φίλτρα προσβλητικού σχολιασμού και εκφοβισμού.

Έχουμε επίσης μια συνεχή, παγκόσμια δέσμευση για την πρόληψη της αυτοκτονίας, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της προληπτικής ανίχνευσης και της βελτίωσης της αναγνώρισης του ατόμου άμεσης αντίδρασης. Η προσέγγισή μας αναπτύχθηκε σε συνεργασία με οργανώσεις ψυχικής υγείας όπως το Save.org και το Χαμόγελο του Παιδιού και με αναφορές από άτομα που είχαν προσωπική εμπειρία που σκέφτονταν ή προσπάθησαν να αυτοκτονήσουν.

Κοινοτική ενημέρωση

Τον Μάρτιο, συγκλήθηκε η σύνοδος κορυφής για την ασφάλεια των Facebook, με περισσότερους από 100 οργανισμούς, ερευνητές, εμπειρογνώμονες και έφηβους για να μιλήσουν για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων - από ζητήματα ασφάλειας και τεχνολογίας έως τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία επηρεάζει την ευημερία μας. Έχουμε επίσης συνεργαστεί με το Scholastic and Yale Center for Emotional Intelligence για να αναπτύξουμε και να ξεκινήσουμε τον «Καλύτερο εαυτό» κοινωνικό και συναισθηματικό πρόγραμμα σπουδών που σχεδιάστηκε για να δώσει στους δασκάλους εύκολα στη χρήση μαθήματα που βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν προ-κοινωνικές συμπεριφορές και εργάστηκε με το Stand for Children, το Harvard's Making Careing Common και άλλους εμπειρογνώμονες για να αναπτύξουν πρόγραμμα σπουδών «ευγένειας» και να ξεκινήσουν Είδος Σχολικής Πρόκλησης, το οποίο εγγράφει τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης στη διδασκαλία 30 ημερών προγράμματος σπουδών καλοσύνης.

Δεν είναι μόνο ο χρόνος που ξοδεύουν οι άνθρωποι στο Facebook και το Instagram αλλά πώς ξοδεύουν αυτό το χρόνο. Είναι δική μας ευθύνη να μιλάμε ανοιχτά σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο χρόνος online επηρεάζει τους ανθρώπους - και παίρνουμε σοβαρά αυτήν την ευθύνη. Αυτά τα νέα εργαλεία αποτελούν ένα σημαντικό πρώτο βήμα και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας για την προώθηση ασφαλών, ευγενικών και υποστηρικτικών κοινοτήτων για όλους.

Αυτές οι ενημερώσεις θα κυκλοφορήσουν σύντομα στο Facebook και το Instagram», καταλήγουν τα δυο στελέχη.