Newsweek: Να στραφεί ο τουρκικός λαός κατά του Ερντογάν

Την έντονη αντίδραση της Τουρκίας έχει προκαλέσει άρθρο γνώμης στο Newsweek, που καλεί τους Τούρκους να στραφούν κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε άρθρο γνώμης τους στο περιοδικό Newsweek, που τιτλοφορείται «Η Τουρκία του Ερντογάν θέλει να συντρίψει τους Κούρδους και να ξαναδημιουργήσει τον Οθωμανικό κόσμο», οι Jonathan Wachtel και Albert Wachtel, γράφουν με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα κατά του Τούρκου προέδρου και των τακτικών που έχει ακολουθήσει σε διάφορα θέματα, όπως οι Κούρδοι, η Συρία, την απόπειρα πραξικοπήματος, τη φυλάκιση του αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον κ.α.

Προτρέπουν, δε, τους Τούρκους πολίτες στο εξωτερικό «να ενωθούν σε μια εκστρατεία για να στρέψουν τον Τουρκικό λαό κατά του Ερντογάν», συμπληρώνοντας πως «ο ελεύθερος κόσμος δεν πρέπει να εξευμενίζει την τυραννία».

«Η Αμερική, ως το ισχυρότερο έθνος του πλανήτη, μπορεί να προσφέρει κρίσιμη βοήθεια. Οι ΗΠΑ πρέπει να ενωθούν με τις 29 χώρες που έχουν αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων. Η αποδοχή της ψευδούς άρνησης της Άγκυρας ενθαρρύνει μια σχετική επίθεση στους Κούρδους.

Τα τρέχοντα οικονομικά προβλήματα της Τουρκίας θα αποδειχθούν χρήσιμα για τον περιορισμό το Ερντογάν. Ωστόσο, αν οι πολιτικές διώξεις και επιθέσεις κατά των Κούρδων ενταθούν, η Δύση θα πρέπει να σταματήσει να δανείζει στην Τουρκία και θα επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις σε αξιωματούχους-κλειδιά, περιλαμβανομένου του ιδίου και της οικογένειάς του.

Όσο συντομότερα δράσει ο ελεύθερος κόσμος κατά του Ερντογάν, τόσο πιο ασφαλής θα είναι ο κόσμος μας. Η Τουρκία πρέπει να μεταμορφωθεί», καταλήγει το άρθρο των Jonathan Wachtel και Albert Wachtel.

Αντιδρώντας, ο σύμβουλος του προέδρου Ερντογάν, Ιμπραίμ Καλίν, χαρακτήρισε το άρθρο «ένα από τα χειρότερα άρθρα για την Τουρκία», λέγοντας πως ουσιαστικά προτρέπει σε άλλη μια απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία.

«Ένα από τα χειρότερα άρθρα για την Τουρκία από το Newsweek. Η προπαγάνδα του PKK και των Γκουλενιστών/FETO παρουσιάζονται ως γεγονότα και η ιδεολογική παράνοια ως ανάλυση. Τώρα που έληξαν οι εκλογές της 24ης Ιουνίου, καλεί το Newsweek σε μια ακόμα απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία;», γράφει ο Καλίν σε ανάρτησή του στο Twitter.

One of the worst pieces on Turkey by @Newsweek

PKK and Gulenist/FETO propaganda presented as facts and ideological paranoia as analysis.

Now the June 24 elections are over, is Newsweek calling for another coup attempt in Turkey? https://t.co/tfYPKA2JJk