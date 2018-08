Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε το Σάββατο την απόφασή του να επιβάλλει επιπρόσθετους δασμούς αξίας 200 δισ. δολαρίων σε αγαθά που παράγονται στην Κίνα και εισάγονται στην αμερικανική αγορά, υποστηρίζοντας ότι τα εν λόγω μέτρο «είναι πιο πολύ πιο αποτελεσματικό από όσο κανείς μπορούσε να περιμένει».

«Οι δασμοί είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί από όσο κανείς μπορούσε ποτέ να περιμένει», τόνισε σε tweet του ο Τραμπ, επικαλούμενος τις απώλειες του χρηματιστηρίου της Κίνας.

Tariffs are working far better than anyone ever anticipated. China market has dropped 27% in last 4months, and they are talking to us. Our market is stronger than ever, and will go up dramatically when these horrible Trade Deals are successfully renegotiated. America First....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018





«Η αγορά μας είναι πιο ισχυρή από ποτέ και θα ενισχυθεί δραματικά μόλις αυτές οι φρικτές εμπορικές συμφωνίες επαναδιαπραγματευτούν με επιτυχία. Πρώτα η Αμερική», είπε χαρακτηριστικά.

Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει αύξηση των δασμούς που πρόκειται να επιβληθούν σε κινεζικά προϊόντα από 10% σε 25%.

«Οι τελωνειακοί δασμοί έχουν τεράστια θετική επίδραση στη βιομηχανία μας του χάλυβα», ανέφερε με άλλη του ανάρτηση, επισημαίνοντας ότι «εργοστάσια ανοίγουν στις ΗΠΑ, οι εργαζόμενοι στην χαλυβουργία έχουν ξανά δουλειά».

....Tariffs have had a tremendous positive impact on our Steel Industry. Plants are opening all over the U.S., Steelworkers are working again, and big dollars are flowing into our Treasury. Other countries use Tariffs against, but when we use them, foolish people scream! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018





«Οι τελειωνιακοί δασμοί θα κάνουν τη χώρα πιο πλούσια από ό,τι είναι σήμερα. Μόνο οι ηλίθιοι διαφωνούν», πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον ίδιο «για πρώτη φορά» η Κίνα είναι σε υποδεέστερη θέση σε σχέση με τις ΗΠΑ.

....Tariffs will make our country much richer than it is today. Only fools would disagree. We are using them to negotiate fair trade deals and, if countries are still unwilling to negotiate, they will pay us vast sums of money in the form of Tariffs. We win either way...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2018





Ως απάντηση στο αμερικανικό σχέδιο την Παρασκευή το Πεκίνο ανακοίνωσε την απόφασή του να επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε 5.207 αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα αξίας 60 δισεκ. δολαρίων.