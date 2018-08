Ο Τραμπ χαιρετίζει τις κινήσεις για μποϊκοτάρισμα της Harley

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε νέα επίθεση κατά της Harley Davidson την Κυριακή, καταδικάζοντας το σχέδιο της εταιρείας να μεταφέρει ένα μέρος της παραγωγής στο εξωτερικό και στηρίζοντας την πρόταση καταναλωτών για μποϊκοτάρισμα των μοτοσυκλετών της θρυλικής εταιρείας.



Σε μια σειρά από μηνύματα στο Twitter, ο κ. Τραμπ χαρακτήρισε σπουδαία εξέλιξη ότι υπάρχουν κάποια άνθρωποι που σκέφτονται να σταματήσουν να αγοράζουν μοτοσυκλέτες της Harley, προσθέτοντας ότι και άλλες εταιρείες εξετάζουν την μετακίνηση της παραγωγής τους στην Αμερική.

«Πολλοί ιδιοκτήτες Harley σκέφτονται να μποϊκοτάρουν την εταιρεία αν η παραγωγή μετακινηθεί στο εξωτερικό. Τέλεια!» έγραψε στο Twitter o κ. Τραμπ.

Many @harleydavidson owners plan to boycott the company if manufacturing moves overseas. Great! Most other companies are coming in our direction, including Harley competitors. A really bad move! U.S. will soon have a level playing field, or better.