Πενς: Η Τουρκία καλά θα κάνει να μην δοκιμάσει που μπορεί να φτάσει ο Τραμπ

Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε την Τετάρτη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς, ζητώντας για άλλη μια φορά την απελευθέρωση του κληρικού Άντριου Μπράνσον.

«Ο κληρικός Άντριου Μπράνσον είναι ένας αθώος άνθρωπος που κρατείται στην Τουρκία και η δικαιοσύνη επιβάλλει να απελευθερωθεί. Καλά θα κάνει η Τουρκία να μην δοκιμάσει μέχρι που είναι αποφασισμένος να φτάσει ο Τραμπ για να δει Αμερικανούς που είναι άδικα φυλακισμένοι σε ξένους τόπους να επιστρέφουν σπίτι στις ΗΠΑ» έγραψε στο Twitter ο Μάικ Πενς.

Pastor Andrew Brunson is an innocent man held in Turkey & justice demands that he be released. Turkey would do well not to test @POTUS Trump’s resolve to see Americans who are wrongfully imprisoned in foreign lands returned home to the United States.