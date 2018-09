Η επιλογή του Κάπερνικ ρίχνει τη μετοχή της Nike

Πτώση σημειώνουν οι μετοχές της Nike, κατά 3,5%, στο premarket, καθώς αυξάνονται οι φωνές για μποϊκοτάζ στα προϊόντα της εταιρείας αθλητικών ειδών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οπως μεταδίδει το Reuters, αιτία είναι η επιλογή του Κόλιν Κάπερνικ ως το πρόσωπο των διαφημίσεων για την 30η επέτειο του σλόγκαν «Just Do It».

Ο πρώην παίκτης του Σαν Φρανσίσκο ήταν ο πρώτος που αρνήθηκε να παραμείνει σε στάση προσοχής κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου και είχε γονατίσει, σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του ρατσισμού.

Με μία δημοσίευση φωτογραφίας του στο Twitter, σε λευκό και μαύρο χρώμα, με το logo της Nike «Just Do It», έγραψε «Πίστεψε σε κάτι. Ακόμη και αν σημαίνει ότι να θυσιάσεις τα πάντα».

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO