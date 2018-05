Διαφωνία Γερμανίας-ΔΝΤ για τον αυτοματισμό στο χρέος

Βρυξέλλες, ανταπόκριση (read the article in English in the right column)

Αυτό που από πέρυσι έκανε γνωστό το Euro2day.gr, ότι δηλαδή όλα θα κριθούν και θα αποφασιστούν την τελευταία στιγμή, πιστοποιήθηκε και επισήμως στο χθεσινό Eurogroup.

Εδω και μήνες, οι πληροφορίες μας έρχονταν σε αντίθεση με την πλειονότητα άλλων δημοσιευμάτων και διαρροών και κόντρα στις δημόσιες δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων που μιλούσαν για έναρξη των συζητήσεων για το χρέος τον Δεκέμβριο και αποφάσεις τον Μάρτιο.

Δημοσιεύσαμε σχετικά έγγραφα που εξέθεταν τους αξιωματούχους αυτούς, καθώς πίσω από τις κλειστές πόρτες όλοι ήξεραν ότι το «παιχνίδι» δεν μπορεί να προχωρήσει πριν σχηματιστεί κυβέρνηση στη Γερμανία και ότι θα παιχτεί «στις καθυστερήσεις», ίσως και μέχρι τον Αύγουστο.

Χθες στο Eurogroup, αλλά και στις μικρότερες ομάδες που συναντήθηκαν πριν από αυτό, φάνηκε ότι η Γερμανία θα καθορίσει τις εξελίξεις και ότι οι αποφάσεις θα παρθούν μεταξύ Βερολίνου και Ουάσιγκτον.

Παρά το γεγονός ότι στην αρχή φάνηκε ότι στο παιχνίδι έμπαινε και η Γαλλία, το Παρίσι παραμένει στα ευχολόγια, καθώς όπως έχουμε γράψει, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν θα ανοίξει δύο μέτωπα με την Άνγκελα Μέρκελ και ρίχνει όλο το βάρος του στην αναδιάρθρωση της ευρωζώνης.

Η χθεσινή συνέντευξη Τύπου, όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν ένα περίγραμμα εντυπώσεων και «παπαγαλίας» των καταληκτικών ημερομηνιών.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Euro2day.gr, το ΔΝΤ εμφανίστηκε να κάνει βήματα πίσω, όμως, το θέμα «σκαλώνει» στην πρόταση να υπάρχει αυτόματος διακόπτης στο ελληνικό χρέος, που θα «ανάβει» όταν το χρέος παρεκκλίνει των προβλέψεων και θα εφαρμόζονται αυτόματα μέτρα για την υποχώρηση του που δεν θα παιρνούν από έγκριση. Αυτό το μεγάλο γερμανικό βέτο παραμένει (και οι σκληροπυρηνικές χώρες το υποστηρίζουν), με αποτέλεσμα πιθανότατα να οδηγούμαστε σε μια «αναπροσαρμογή» του ρόλου του ΔΝΤ στην Ελλάδα.

Πού έκανε πίσω το ΔΝΤ

1. Αρχικά προχώρησε στις αναθεωρήσεις των προβλέψεων που δημοσιεύθηκαν τον Απρίλιο.

2. Το ΔΝΤ αποδέχθηκε ότι όλα τα μέτρα θα αποφασιστούν στο τέλος του προγράμματος του ESM.

3. Αποδέχθηκε την απαίτηση της Γερμανίας τα όποια μέτρα ληφθούν για το χρέος να είναι και κλιμακωτά. Ο κ. Τόμσεν, όμως, ζήτησε να αποσαφηνιστεί υπό ποιους όρους θα ενεργοποιούνται αργότερα (προς το παρόν δεν υπάρχει απάντηση).

4. Πάνω στο 3ο σημείο, το ΔΝΤ θέτει τον όρο η ενεργοποίηση των μέτρων να γίνεται με έναν αυτόματο μηχανισμό, για να αποφευχθούν οι πολιτικές παρεμβάσεις (discretionary political decisions).

Σημείο τριβής εξακολουθεί να είναι η έκθεση βιωσιμότητας του χρέους (DSA), καθώς το ΔΝΤ υποχώρησε από τον ορίζοντα που έθεσε από το 2060 στο 2040, όμως η ΕΕ θέτει ως όριο το 2030. Είναι σαφές ότι το Βερολίνο θα χειριστεί εξ ολοκλήρου το πώς θα προχωρήσουν οι αποφάσεις, καθώς επιθυμεί να φέρει ένα πακέτο «όλα σε ένα» στη γερμανική βουλή για ψήφιση.

Στο μόνο σημείο που η Γερμανία εξακολουθεί να μένει απομονωμένη στο Eurogroup είναι η προοπτική να παραταθεί το υφιστάμενο πρόγραμμα, ώστε το Βερολίνο να δώσει όσο πιο λίγα γίνεται και να πάρει όσα περισσότερα ζητάει, συμπεριλαμβανομένης και της απαίτησης για ετήσια επανέγκριση του μεταμνημονιακού προγράμματος, κάτι που δεν βρίσκει σύμφωνες τις περισσότερες χώρες, καθώς θα υπέσκαπτε την επάνοδο της Ελλάδας στις αγορές.

Οι ίδιες πληροφορίες μάς ανέφεραν ότι κανείς δεν μπορεί πλέον να μιλήσει για καθαρά οικονομική απόφαση, καθώς το Βερολίνο έχει συντάξει ένα δικό του οδικό χάρτη που περιλαμβάνει μέσα και πωλήσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων, το Σκοπιανό, αλλά και το μεταναστευτικό.

Οσο για το ΔΝΤ ή θα υποχωρήσει κι άλλο, χάνοντας την «αξιοπιστία» του, την οποία διακήρυττε τόσα χρόνια, ή θα αρκεστεί σε ρόλο τεχνικού συμβούλου που θα συμμετέχει στις εποπτείες και επιθεωρήσεις, όμως δεν θα ανακοινώνει ξεχωριστά τις προβλέψεις του και τα «ευρήματά» του, ώστε να υπάρχει κοινή γραμμή από τους νέους επόπτες.

Το μοναδικό αλλά πολύ ισχυρό «όπλο» που ακόμα κρατά στα χέρια του το ΔΝΤ είναι το ότι εάν συνεχίσει να λέει ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο, τότε η Ελλάδα πιθανότατα θα βρεθεί αντιμέτωπη με το δίλημμα της επιλογής μιας προληπτικής γραμμής στήριξης...