Ποιες εισηγμένες πήραν βραβείο βιώσιμης ανάπτυξης

Είκοσι εγχώριες εταιρείες, εκ των οποίων δέκα εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, κατάφεραν να ενταχθούν στον Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης που δημιούργησε το Quality Net Foundation.

Πρόκειται για τις (κατά αλφαβητική σειρά) ΑΓΕΤ Ηρακλής, ΒΙΑΝΕΞ, Enel Green Power Hellas, Ελληνικός Χρυσός, Εθνική Τράπεζα, ElvalHalcor, Ελληνικά Πετρέλαια, Ευρωπαϊκή Πίστη, Eurobank-Ergasias, Θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ, Imerys Βιομηχανικά Ορυκτά, Interamerican, Lidl Hellas, Μυτιληναίος, MSD Ελλάδος, ΟΤΕ, Polyeco Waste Management, Quest Holdings, ΤΙΤΑΝ και Wind Hellas.

Σε χθεσινή σχετική εκδήλωση, ο πρόεδρος του Quality Net κ. Σπύρος Λιούκας σημείωσε πως ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί εργαλείο καταγραφής της προόδου στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω ολιστικής θεώρησης, ισορροπώντας ανάμεσα στην οικονομική διεύθυνση και την κοινωνική υπευθυνότητα, ενώ η κα Χρυσούλα Εξάρχου (αντιπρόεδρος του Quality Net) τόνισε πως η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αποτελεί μόνο απάντηση σε κανονιστικούς φορείς, αλλά επιπρόσθετα μπορεί να αποτελέσει σαφές συγκριτικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ κ. Άκης Σκέρτσος τόνισε πως η έξοδος από την οικονομική κρίση θα πρέπει να συνδυαστεί με κοινωνική ευημερία και περιβαλλοντική προστασία, ενώ ο βασικός ομιλητής της εκδήλωσης κ. Werner Schnappauf (μέλος του German Council of Sustainable Development) συνέδεσε τη βιώσιμη ανάπτυξη με τα χρηματοδοτικά σχέδια των επιχειρήσεων που λόγω του μειωμένου κινδύνου, θα πρέπει να διευκολύνονται τόσο από τις τράπεζες, όσο και από τις αγορές μετοχών και ομολόγων. «Θα πρέπει να συνδέσουμε τις επιχειρήσεις με τη βιώσιμη χρηματοδότηση», ανάφερε χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής και πρώην πρόεδρος του ΧΑ κ. Παναγιώτης Αλεξάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη της βιώσιμης ανάπτυξης στο σύνολο της οικονομίας, με στόχο την ουσιαστική εξισορρόπηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, ενώ η γενική γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών κα Χαρούλα Απαλαγάκη αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλουν οι τράπεζες μέσω της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης που έχει συστήσει η ΕΕΤ.

Τέλος, από τη χρηματιστηριακή πλευρά, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Ξενοφώντας Αυλωνίτης εστίασε στο νέο θεσμικό πλαίσιο που υποχρεώνει τις μεγάλες εταιρείες δημόσιου συμφέροντος στην ετήσια δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ενώ ο επιτελικός διευθυντής του ΧΑ κ. Βασίλης Γκόβαρης αναφέρθηκε στην πριμοδότηση που συνήθως δίνουν οι διεθνείς αγορές σε εταιρείες που εστιάζουν σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι στόχοι

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το Sustainability Performance Directory (δείκτης βιώσιμης ανάπτυξης) έχει ως στόχο τη δημιουργία του Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, ώστε να καταστεί σημείο αναφοράς όλων των επιχειρήσεων που αναπτύσσουν πολιτικές, πρωτοβουλίες, δράσεις και συστήματα, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία μιας Βιώσιμης Οικονομίας-Κοινωνίας.

Το Sustainability Performance Directory έχει διαμορφωθεί με βάση τις προδιαγραφές του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας, κατά τα πρότυπα του αντίστοιχου Γερμανικού Κώδικα, και αποτελεί έναν Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ως εργαλείο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά απαντά στις ακόλουθες προκλήσεις:

∙ προσαρμογή στα κανονιστικά πλαίσια της μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,

∙ διαχείριση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού ρίσκου για την εξασφάλιση ευνοϊκότερης χρηματοδότησης από Τράπεζες και Επενδυτές,

∙ ένταξη σε Υπεύθυνα Δίκτυα Προμηθευτών και διεθνείς αλυσίδες αξίας,

∙ σηματοδότηση και αναγνώριση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας από τους καταναλωτές.

Μέσω του Sustainability Performance Directory γίνεται η ανάδειξη των «ΤΗΕ MOST SUSTAINABLE COMPANIES IN GREECE», των εταιριών εκείνων που εφαρμόζουν μια ολιστική προσέγγιση στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στην επιχειρηματική τους λειτουργία. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα αναφοράς και επιχειρηματικά πρότυπα προς μίμηση.

Η ένταξη μιας επιχείρησης στις ΤΗΕ MOST SUSTAINABLE COMPANIES IN GREECE βασίζεται: στις Πρωτοβουλίες - Δράσεις που αναπτύσσουν πάνω στους θεματικούς πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης, στις Πολιτικές, στα Συστήματα και στις Διαδικασίες που υποστηρίζουν την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητά τους και στον τρόπο Δημοσιοποίησης των δεδομένων τους. Μπορούν να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους, που έχουν αναγνωρίσει τη συμβολή των θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στην ανταγωνιστικότητα και στην εξωστρέφειά τους.

Η παρουσίαση του Sustainability Performance Directory και η ανάδειξη των THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES IN GREECE θα είναι ένας ετήσιος θεσμός.