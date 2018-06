«Σημαντικό έγγραφο» υπέγραψαν Κιμ-Τραμπ

Έγγραφο το περιεχόμενο του οποίου δεν έχει γνωστοποιηθεί υπέγραψαν μπροστά στις κάμερες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, με τον Τραμπ να προσκαλεί μάλιστα τον Κιμ στην Ουάσινγκτον.

«Υπογράφουμε ένα πολύ σημαντικό έγγραφο, ένα περιεκτικό έγγραφο. Είχαμε μια καλή συνάντηση», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, συμπληρώνοντας πως «μας τιμά που υπογράφουμε το έγγραφο».

President Trump and Kim Jong Un sign what Trump calls a "a very important document, a pretty comprehensive document" as Singapore summit comes to an end -- the exact details are still unknown https://t.co/xEk5TG1kw9 pic.twitter.com/kupvCyHBJZ — CNN International (@cnni) June 12, 2018





Από την πλευρά του, ο ηγέτης της Β. Κορέας δήλωσε πως «είχαμε μια ιστορική συνάντηση, θα αφήσουμε το παρελθόν πίσω, υπογράφουμε ένα σημαντικό έγγραφο. Ο κόσμος θα δει μεγάλη αλλαγή. Ευχαριστώ τον κ. Τραμπ που πραγματοποίησε τη συνάντηση».

Μετά την υπογραφή του εγγράφου, το περιεχόμενο του οποίου δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί -ο Τραμπ είπε πως θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε περίπου δύο ώρες, όπου θα το συζητήσει-, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως «αναμένουμε να ξεκινήσει πολύ γρήγορα η διαδικασία της αποπυρηνικοποίησης». «Η επιστολή που υπογράφουμε είναι πολύ περιεκτική και νομίζω πως και οι δύυο πλευρές θα εντυπωσιαστούν», είπε.

Τόνισε πως η συνάντηση πήγε πολύ καλύτερα απ’ όσο προβλεπόταν και «θα οδηγήσει σε άλλα βήματα». Δήλωσε πως «οι σχέσεις μας με τη Βόρεια Κορέα, με την Κορεατική Χερσόνησο, θα είναι μια πολύ διαφορετική κατάσταση απ' ό,τι στο παρελθόν. Θέλουμε να κάνουμε κάτι, θα κάνουμε κάτι, αναπτύξαμε έναν ιδιαίτερο δεσμό (με τον Κιμ). Ο κόσμος θα χαρεί. Θα αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μεγάλο και επικίνδυνο πρόβλημα για τον κόσμο».

Αποχωρώντας από το γραφείο όπου υπεγράφη η συμφωνία, ο κ. Τραμπ είπε στον ηγέτη της Β. Κορέας «κύριε Κιμ, θα θέλατε να έρθετε στην Ουάσινγκτον;».

Στη συνέχεια, μιλώντας σε δημοσιογράφους, είπε πως ο κ. Κιμ έχει μια εξαιρετική προσωπικότητα και είναι εξαιρετικός διαπραγματευτής. Αγαπά τη χώρα του πολύ.

Donald Trump on what he learned about Kim Jong Un at #TrumpKimSummit: "I learned he’s a very talented man. I also learned that he loves his country very much." https://t.co/k6se24XTFU pic.twitter.com/dYmVn5usMI — CNN International (@cnni) June 12, 2018





Νωρίτερα, μετά την ολοκλήρωση του γεύματος εργασίας που είχαν οι δύο ηγέτες, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει πως σημειώθηκε πρόοδος και πως η συνάντηση «πήγε καλύτερα απ’ ό,τι περίμενε κανείς», λέγοντας πως αναμένει να υπάρξουν «υπογραφές» μετά τη σύνοδο, χωρίς όμως να αναφέρει σε τι θα αφορούν.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο CNN, οι δύο ηγέτες θα υπογράψουν συμφωνία που θα αναγνωρίζει την πρόοδο των συζητήσεων και θα περιλαμβάνει δέσμευση για διατήρηση της δυναμικής.

Η ιστορική συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, στη Σιγκαπούρη, ξεκίνησε νωρίς το πρωί (ώρα Ελλάδας) με μια χειραψία.

«Θα έχουμε μια εξαιρετική σχέση, δεν έχω καμία αμφιβολία», είπε συναντώντας τον Κιμ ο Τραμπ, ενώ ο Βορειοκορεάτης ηγέτης σημείωσε πως «υπήρξαν εμπόδια, όμως τα ξεπεράσαμε για να έρθουμε εδώ».

Trump and Kim meet for the first time from CNBC.

Οι δύο άνδρες, πριν την ευρύτερη σύσκεψή τους στην οποία συμμετέχουν οι ανώτατοι σύμβουλοί τους, είχαν μία κατ’ ιδίαν συνάντηση, που διήρκεσε περίπου 40 λεπτά και στην οποία συμμετείχαν μόνον οι διερμηνείς. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως η συνάντηση ήταν «πολύ πολύ καλή», σημειώνοντας πως οι δύο άνδρες έχουν μια «εξαιρετική σχέση» και πως «με τη συνεργασία θα το φροντίσουμε. Θα το λύσουμε».

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, από την πλευρά του, είπε πως «ξεπεράσαμε διάφορους σκεπτικισμούς και εικασίες για αυτή τη σύνοδο και πιστεύω πως αυτό είναι καλό για την ειρήνη». «Πιστεύω πως είναι ένα καλό προοίμιο για την ειρήνη», συμπλήρωσε.

Τραμπ και Κιμ στην ιστορική τους σύνοδο θα προσπαθήσουν να βρουν τρόπους ώστε να μπει τέλος στην πυρηνική αντιπαράθεση στην Κορεατική Χερσόνησο. Αν καταφέρουν να κάνουν διπλωματική πρόοδο, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλες και με διάρκεια αλλαγές στο σκηνικό της ασφάλειας στη Βορειοανατολική Ασία.

President Trump and Kim Jong Un just shook hands ahead of their historic summit. It’s the first time leaders of the US and North Korea have met. https://t.co/BgPzibxRbB pic.twitter.com/ZLOliWZUgZ - CNN Breaking News (@cnnbrk) June 12, 2018







Ο Τραμπ πρόβαλε τη μεγάλη του αυτοπεποίθηση πριν από τη σύνοδο κορυφής, διαβεβαιώνοντας μέσω Twitter την Κυριακή ότι η συνάντηση προσφέρει μια ευκαιρία για ένα «υπέροχο αποτέλεσμα για τη Βόρεια Κορέα και όλο τον κόσμο».

Επιφυλακτικές κινήσεις στις ασιατικές αγορές

Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές στα ασιατικά χρηματιστήρια παρακολουθούν προσεκτικά την εξέλιξη της συνάντησης κορυφής, με τους δείκτες να σημειώνουν ήπιες μεταβολές.

Ο δείκτης Nikkei του Τόκιο κινείται 0,56% υψηλότερα στις 22.931 μονάδες, κατά 0,46% ενισχύεται ο δείκτης Hang Seng στις 31.205 μονάδες, κατά 0,18% ο ASX στις 6.138 μονάδες, κατά 0,58% ο Shanghai Composite στις 3.070 μονάδες, ενώ o δείκτης Kospi σταθεροποιείται στις 2.468 μονάδες.