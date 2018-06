Folli Follie: Πήραν αμοιβή 28 εκατ. όταν πωλήθηκαν τα ΚΑΕ!

Νέες ενδιαφέρουσες πτυχές της πολύκροτης υπόθεσης Folli Follie φέρνει σήμερα στο φως το Euro2day.gr, καθώς αποκαλύπτει ότι το 2013 συγκεκριμένοι εκπρόσωποι της FF Group, που, όπως όλα δείχνουν, ήταν μέλη της οικογένειας Κουτσολιούτσου, πήραν management fee 28 εκατ. ευρώ από τον ελβετικό πολυεθνικό όμιλο Dufry, με αφορμή την απόσχιση και πώληση του κλάδου ταξιδιωτικού εμπορίου (ΚΑΕ).

Η παραπάνω αμοιβή δεν ανακοινώθηκε ποτέ στην Ελλάδα. Παρότι, τυπικά, όσοι την έλαβαν δεν υποχρεούνταν να την ανακοινώσουν, πρακτικά επρόκειτο για κομβικό μέρος μιας συμφωνίας συνολικής αξίας 864 εκατ. ευρώ (529 εκατ. σε μετρητά και μετοχές Dufry και ανάληψη δανεισμού από την Dufry 335 εκατ. ευρώ), η οποία άλλαζε τον χαρακτήρα της εισηγμένης.

Η άγνοια που δηλώνει η Fosun για τη συγκεκριμένη ρήτρα της συμφωνίας δείχνει ότι δεν τέθηκε υπόψη ούτε καν του Δ.Σ. της FF Group, στο οποίο συμμετείχε με μη εκτελεστικό μέλος ο κινεζικός όμιλος. Το γεγονός, τέλος, ότι δόθηκε για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα μιας δραστηριότητας που είχε το μονοπώλιο στα αφορολόγητα ως και το 2048 εντείνει τις απορίες. Ακόμη πιο περίεργο είναι ότι ακόμη και σήμερα, πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση πώλησης των ΚΑΕ στην Dufry, τα στόματα για την εν λόγω προμήθεια παραμένουν… κλειστά. Ακόμη και η Dufry, η οποία είχε αποτυπώσει την υποχρέωση καταβολής 28 εκατ. ευρώ στις οικονομικές της καταστάσεις, αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις στα γραπτά ερωτήματα του Euro2day.gr και στις τηλεφωνικές οχλήσεις μας.

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. Η ΚΑΕ βρισκόταν ενσωματωμένη στον όμιλο Folli Follie, ως «Κλάδος Ταξιδιωτικού Εμπορίου», όταν τον Οκτώβριο του 2012 ανακοινώθηκε πανηγυρικά η συμφωνία μεταβίβασης του 51% της δραστηριότητας στην Dufry. Η διαδικασία απόσχισης και εισφοράς του 51% σε μια νέα εταιρεία και εν συνεχεία η λήψη των εγκρίσεων και η μεταβίβαση του 51% στην Dufry ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2013.

Η αγορά έσπευσε να αποτιμήσει το γεγονός και η Folli Follie να υπογραμμίσει τα θετικά οφέλη από τη συμφωνία, όσον αφορά τόσο τη βελτίωση του ισολογισμού της όσο και των προοπτικών της ΚΑΕ, μετά τη συνεργασία με τον ισχυρό πολυεθνικό όμιλο.

Η επίσημη ανακοίνωση της Folli Follie για το deal πώλησης του 51% -τόσο στις 10 Οκτωβρίου του 2012, όσο και στις 22 Απριλίου του 2013, όταν και ολοκληρώθηκε η συναλλαγή- γραπτώς αναφέρει πως το τίμημα που κατέβαλε η Dufry ήταν 200,5 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ενώ η αγοράστρια αναλάμβανε και δανεισμό ύψους 335 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, οι αντίστοιχες ανακοινώσεις της Dufry έκαναν λόγο για τίμημα 229 εκατ. ευρώ σε μετρητά και 335 εκατ. υπό τη μορφή ανάληψης δανείων. Η συγκεκριμένη διαφορά των 28 εκατ. ευρώ δεν έγινε αντιληπτή -τουλάχιστον ευρέως-, μια και η ελληνική εισηγμένη δεν την ανάφερε ποτέ.

Δεν συνέβη, ωστόσο, το ίδιο και από την πλευρά του αγοραστή, την επίσης εισηγμένη Dufry, η οποία έκανε λόγο για τίμημα 229 εκατ. σε μετρητά, τόσο στο επίσημο δελτίο Ττύπου της 9ης Οκτωβρίου 2012, όσο και στο ειδικό ενημερωτικό έντυπο, με ημερομηνία 10 Οκτωβρίου 2012, όπου αναλύει τις λεπτομέρειες του deal.

Έλληνες αναλυτές που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης, η οποία διοργανώθηκε εκείνες τις ημέρες από την Dufry, αναφέρθηκαν σ’ αυτή τη «διαφορά» όσον αφορά το τίμημα. Η απάντηση εκ μέρους του αγοραστή ήταν μάλλον ασαφής, εξηγώντας ότι το συγκεκριμένο ποσό αφορά την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με την απόσχιση του «Κλάδου Ταξιδιωτικού Εμπορίου» από τον όμιλο Folli Follie και την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Ουδέν σχόλιο από Dufry για δημοσιευμένες πληροφορίες!

Λίγους μήνες αργότερα, ωστόσο, η Dufry γίνεται σαφέστερη όσον αφορά τα 28 εκατ. -τόσο στο report εξαμήνου 2013, όσο και στο απολογιστικό report της χρήσης του 2013-, εξηγώντας ότι το συγκεκριμένο ποσό αφορά σε έξτρα αμοιβή σε συγκεκριμένους εκπροσώπους της πωλήτριας εταιρίας, δηλαδή της Folli Follie!

Ειδικότερα, αναφέρει ότι η «Dufry υπέγραψε ξεχωριστή, τετραετούς διάρκειας συμφωνία με συγκεκριμένους εκπροσώπους, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της υποστήριξής τους ως προς την ανάπτυξη της δραστηριότητας και αποφεύγοντας τον άμεσο ανταγωνισμό, έναντι αμοιβής 35,2 ελβετικών φράγκων ή 28 εκατ. ευρώ».

Όπως προκύπτει από το κείμενο, η συμφωνία για την έξτρα αμοιβή των 28 εκατ. ευρώ δεν αφορούσε το management team των ΚΑΕ, κάτι που επιβεβαίωσε από πολλές πλευρές το Euro2day.gr, αλλά συγκεκριμένους εκπροσώπους της FF Group ως πωλήτριας εταιρείας. Με δεδομένο ότι το 2012 όπως και σήμερα οι εκτελεστικές θέσεις στο Δ.Σ. καταλαμβάνονταν από την οικογένεια Κουτσολιούτσου, οι συνειρμοί είναι λογικοί.

Ουδείς γνωρίζει γιατί η Dufry αισθάνθηκε την ανάγκη να δεσμεύσει την υποστήριξη «συγκεκριμένων εκπροσώπων» της πωλήτριας Folli Follie και να μπλοκάρει την πιθανότητα ανάπτυξης ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων εκ μέρους τους, όταν μαζί με τα μεγέθη, τα πάγια και τη φήμη των ΚΑΕ, αγόραζε και μια άδεια αποκλειστικής δραστηριότητας στον κλάδο, η οποία εκτείνεται έως το 2048!

Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις, το Εuro2day.gr απευθύνθηκε στο τμήμα επενδυτικών σχέσεων της Dufry με το ερώτημα: Πότε, πώς και σε ποιους πληρώθηκε αυτή η αμοιβή των 28 εκατ. ευρώ.

Με χαρακτηριστική καθυστέρηση και μετά και από τηλεφωνικές οχλήσεις, ο επικεφαλής του τμήματος επενδυτικών σχέσεων του ελβετικού ομίλου Renzo Radice απάντησε πως «η εταιρία δεν σχολιάζει στο πλαίσιο της πολιτικής της». Επιμείναμε ζητώντας διευκρινίσεις για μια ούτως ή άλλως δημοσιευμένη πληροφορία, αλλά η απάντηση έμεινε ίδια: «We do not comment on the questions as a matter of policy».

Δεν γνωρίζαμε δηλώνουν κύκλοι της Fosun

To Εuro2day.gr απευθύνθηκε με τα ίδια ερωτήματα στον δεύτερο βασικό μέτοχο της Folli Follie, τον κινεζικό όμιλο Fosun, ο οποίος κατά το διάστημα που συνυφαίνονταν οι συγκεκριμένες συμφωνίες για την ΚΑΕ, κατείχε ποσοστό 9,5% στο μετοχικό κεφάλαιο της πωλήτριας Folli Follie και θέση μη εκτελεστικού μέλους στο διοικητικό συμβούλιό της, μέσω του Qian Jiannong, αντιπροέδρου της Fosun International (ο οποίος υπενθυμίζεται ότι αντικαταστάθηκε πρόσφατα -στις 8 Ιουνίου 2018- από τον George Zhang, επικεφαλής του ομίλου στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των διοικητικών ανακατατάξεων στο Δ.Σ. της Folli Follie).

Κύκλοι προσκείμενοι στη Fosun International απάντησαν ρητώς ότι ο όμιλος ή τα στελέχη που σχετίζονταν με τη Folli Follie είχαν απόλυτη άγνοια για τη συγκεκριμένη συμφωνία επιπλέον αμοιβής ύψους 28 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να γνωρίζουν και ποιοι την καρπώθηκαν.

Αν και οι υπεύθυνοι της Dufry απέφυγαν να απαντήσουν ευθέως επί του θέματος, εντούτοις το ιστορικό της συνεταιρικής σχέσης με τη διοίκηση της Folli Follie δίνει κάποιες απαντήσεις. Η αρχική μεταβίβαση του 51% της ΚΑΕ συνοδευόταν από τετραετές option αγοράς και του υπόλοιπου 49%. Η Dufry εξάσκησε πολύ νωρίτερα εκείνο το δικαίωμα, αποκτώντας το εν λόγω ποσοστό στις 12 Δεκεμβρίου 2013.

Το τίμημα ανήλθε σε 328 εκατ. ευρώ, 175 εκατ. ευρώ σε μετρητά και 153 εκατ. ευρώ σε μετοχές της Dufry, με την ΚΑΕ να αποτιμάται με premium 70%, σε σχέση με την πώληση του αρχικού 51%.

Η πληρωμή σε μετοχές κατέστησε τη Folli Follie στρατηγικό επενδυτή στον ελβετικό όμιλο με ποσοστό 4% περίπου. Επιπλέον η ελληνική εισηγμένη εντάχθηκε στην ομάδα των βασικών μετόχων της Dufry μέσω της Travel Retail Investments SCA, και ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος εντάχθηκε το 2014 στο διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης ως νέο μέλος, στο οποίο παρέμεινε έως την περασμένη Παρασκευή, οπότε και ανακοινώθηκε η παραίτησή του.

Το ποσοστό στην Dufry

Το ύψος του ποσοστού που η Folli Follie κατέχει έως σήμερα στην Dufry παραμένει επίσης ένα μυστήριο, καθώς δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση γι' αυτό.

Κατά την επικοινωνία του Euro2day.gr με την Dufry, ζητήθηκαν διευκρινίσεις καθώς στα χρόνια που πέρασαν, η μεν Dufry εξαγόρασε και συγχωνεύθηκε με τη Nuance, και η συμμετοχή στη νέα μετοχική δομή της Folli Follie στην Dufry δεν είναι σαφής.

Στο απολογιστικό δελτίο χρήσης 2017 της Dufry, βασικοί μέτοχοι με ποσοστό 20,36% εμφανίζονται διάφορα στελέχη της Dufry, εταιρίες στις οποίες συμμετέχουν κ.τ.λ., και ανάμεσά τους εμφανίζεται επίσης ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος και η Folli Follie. Σε άλλο σημείο του απολογιστικού δελτίου, όπου καταγράφεται το ποσοστό το οποίο κατέχουν στην Dufry μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος εμφανίζεται να κατέχει ονομαστικά το 3,36% της ελβετικής εταιρείας.

Σε επικοινωνία του Εuro2day.gr με την υπεύθυνη επενδυτικών σχέσεων του ομίλου Folli Follie κατά το παρελθόν είχε δηλωθεί πως το αρχικό ποσοστό της Folli Follie στην Dufry «έχει μειωθεί». Το Εuro2day.gr έθεσε προ ημερών εκ νέου το ερώτημα (με μήνυμα στον τηλεφωνητή της κ. Κασιδιαροπούλου, υπεύθυνης επενδυτικών σχέσεων), αλλά δεν έλαβε απάντηση. Στο απολογιστικό χρήσης του 2017 της εισηγμένης Folli Follie η συμμετοχή στην Dufry αποτιμάται στα 152,457 εκατ. ευρώ (σχεδόν στο ύψος της αρχικής επενδυτικής συμμετοχής της FFG στην Dufry).

Σημειώνεται πάντως ότι το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο είχε ζητηθεί ως ενέχυρο έναντι δανειακών συμβάσεων από τις ελληνικές πιστώτριες τράπεζες, οι οποίες εντέλει εξασφαλίστηκαν με την ενεχυρίαση του ποσοστού που η Folli Follie κατέχει στην Αττικά Πολυκαταστήματα.

Πάντως παραμένει ένα «χαρτί» που σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της Folli Follie «κουνά», όταν ερωτάται πώς θα αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα πληρωμών.