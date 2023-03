«Πρώτη» του Ν. Χριστοδουλίδη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Tην ικανοποίησή του για τις συναντήσεις που είχε στις Βρυξέλλες με τους προέδρους των τριών θεσμικών οργάνων της ΕΕ εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση που είχε με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τις συναντήσεις με τους τρεις προέδρους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, τη συζήτηση που είχαμε. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι βλέπω να υπάρχει μια έντονη επιθυμία για επανέναρξη των συνομιλιών, για επίλυση του Κυπριακού, αξιοποιώντας σημαντικές συγκυρίες που υπάρχουν τη συγκεκριμένη στιγμή, καισυμφωνήσαμε να εργαστούμε από κοινού προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Προσέθεσε ότι «ο στόχος της επανέναρξης των συνομιλιών στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου είναι κοινός. Συμφωνήσαμε και με τους τρεις προέδρους να είμαστε σε συνεχή επαφή, ακριβώς για να το πετύχουμε. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε τη στήριξη της προσπάθειάς μας και από τα κράτη-μέλη της ΕΕ».

«Θα ζητήσω ξεκάθαρα τη στήριξη, ειδικότερα, από όλους αυτούς που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά και στη συνέχεια με διμερείς συναντήσεις», σημείωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Πραγματικά πιστεύω ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο για να φέρει την τουρκική πλευρά πίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από το σημείο που σταμάτησαν το 2017», υπογράμμισε ο Κύπριος πρόεδρος. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, σημείωσε ότι πρόκειται για «πολύ σημαντικό ζήτημα στην Κύπρο και όχι μόνο, ένα ζήτημα στο οποίο χρειαζόμαστε την αλληλεγγύη της ΕΕ».

«Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ολοκληρωμένη όσο η Κύπρος παραμένει διχοτομημένη», τόνισε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα κατά τις κοινές δηλώσεις της με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ υπογράμμισε ότι «αυτή η διχοτόμηση ενός κράτους-μέλους δεν είναι μόνο κυπριακό ζήτημα, αλλά ευρωπαϊκό».

Παράλληλα, η κ. Μέτσολα επισήμανε ότι «δεν θα γυρίσουμε τις πλάτες μας στην Κύπρο και την κοινή μας φιλοδοξία να δούμε την επανένωση του νησιού υπό την αιγίδα του ειρηνευτικού σχεδίου του ΟΗΕ», συμπληρώνοντας ότι «η αλληλεγγύη της Κύπρου με την Τουρκία μετά τον καταστροφικό σεισμό τον περασμένο μήνα συνιστά απόδειξη ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη».

Σημείωσε ότι «η Κύπρος είναι η βασική πύλη στη Μέση Ανατολή και στην Ασία. Γνωρίζω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι στο μεταναστευτικό. Και, ξανά, δεν πρόκειται για κυπριακό ζήτημα. Κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να μένει μόνο του να αντιμετωπίζει τις μεταναστευτικές ροές».

Glad to meet President @Christodulides ahead of EUCO.



We discussed his proposal for the resumption of negotiations for a settlement in Cyprus, within the agreed framework.



We also discussed how to further support Ukraine and tackle circumvention of our sanctions on Russia. pic.twitter.com/nGZ60DpbiL