Η «κρυφή» έκθεση της Κομισιόν για Ελλάδα

Αναγκάστηκε να επικαιροποιήσει την έκθεση της για την Ελλάδα η Κομισιόν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Euro2day.gr. Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «μπήκε» σε καλοκαιρινό κλίμα, τα τεχνικά κλιμάκια συνεχίζουν να επεξεργάζονται τις εξαγγελίες της νέας κυβέρνησης και να δίνουν αναφορά στα ανώτερα και ανώτατα κλιμάκια.

Ο λόγος; Από την αναχώρηση των στελεχών των δανειστών μέχρι και σήμερα γίνονται εξαγγελίες και ψηφίζονται νομοσχέδια χωρίς να υπάρχει αναλυτική ενημέρωση στους δανειστές και την Κομισιόν που είναι υπεύθυνη για την πορεία των προϋπολογισμών όλων των χωρών της ΕΕ.

Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η αρχική αναφορά ήταν «θετική» και έκανε λόγο για πλήρη δέσμευση τόσο από τον υπουργό οικονομικών Χ. Σταϊκούρα, όσο και από τον πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη ότι η κυβέρνηση θα ακολουθήσει τους στόχους του προγράμματος, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα πλεονάσματα μέχρι το 2021 και θα λάβει αντίμετρα στις περιπτώσεις που οι δαπάνες ξεφύγουν.

Από τότε μέχρι χθες, όμως, έγιναν διάφορες εξαγγελίες για τις οποίες δεν είναι ενήμερη η Κομισιόν και γι’ αυτό προετοιμάζεται για την πρώτη κίτρινη κάρτα.

Οπως αναφέρουν τα αρμόδια στελέχη, η πολιτική δέσμευση και τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από την κυβέρνηση στα ΜΜΕ δεν είναι εκείνα που εξετάζονται από τις Βρυξέλλες οι οποίες ακολουθούν την μεθοδολογία του ESA της Eurostat.

«Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή 100% αξιόπιστα και αναλυτικά στοιχεία ώστε να αξιολογηθεί και να ποσοτικοποιηθεί το πακέτο μέτρων της νέας κυβέρνησης» αναφέρει η έκθεση. Και συνεχίζει: «Δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε τις δεσμεύεις που μας δόθηκαν υπό την διαδικασία πολιτικής διακήρυξης» (we cannot assess the data and commitments provided to us in the process of a political declaration)

Αναλυτικά η έκθεση αναφέρει τα εξής:

1. Αναμένουμε να δούμε τα αντίμετρα που δεσμεύθηκε η κυβέρνηση ότι θα παρουσιάσει για να καλύψει αποκλίσεις.

2. Ο στόχος του 2019 ίσως μπορεί να επιτευχθεί, όμως, βάσει των εξαγγελιών και των όποιων στοιχείων που έχουν συλλέξει τα τεχνικά κλιμάκια, οι στόχοι για το 2020 τίθενται εν αμφιβόλω.

3. Τα στοιχεία για την συλλογή εσόδων είναι ασαφή (vague). Οι δαπάνες θεωρείται ότι θα έχουν αξιοσημείωτη επίπτωση (considerable effect) στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2020.

4. Η μείωση των κόκκινων δανείων εξακολουθεί να προβληματίζει λόγω των αργών ρυθμών εκτέλεσης των δεσμεύσεων.

5. Τα τεχνικά κλιμάκια της Κομισιόν πρέπει να τεθούν σε επιφυλακή για να μην υπάρξει μείωση της συλλογής των φορολογικών εσόδων.

6. Τα έσοδα από τον τουριστικό τομέα αναμένεται φέτος να είναι μειωμένα σε σύγκριση με πέρυσι σύμφωνα με τις κυβερνητικές προβλέψεις.

7. Πρέπει να υπάρξει πιο στενή παρακολούθηση (closer monitoring) στην επόμενη αξιολόγηση του προγράμματος τον Σεπτέμβριο έτσι ώστε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2020 να μην φέρει εκπλήξεις.

8. Σε συνεννόηση με τον SSM πρέπει να υπάρξει διεξοδική επισκόπηση (thorough review) σε ότι αφορά την δέσμευση της κυβέρνησης να δώσει ασυλία σε τραπεζικά στελέχη.

Ηδη η αρμόδια επιτροπή DG ECFIN απέρριψε εδώ και δυο εβδομάδες το σχέδιο του ΤΧΣ για της τράπεζες. Οπως μαθαίνουμε η κυβέρνηση έχει ενημερωθεί για αυτή την εξέλιξη, αλλά επέλεξε να μην το ανακοινώσει και να προσπαθήσει να υποβάλει νέο σχέδιο.

Ο καυτός Σεπτέμβριος για τον κ. Σταϊκούρα

Στα συμπεράσματά της η έκθεση αναφέρει ότι ο νέος υπουργός οικονομικών Χ. Σταϊκούρας φαίνεται να κατανοεί περισσότερο απ’ όλους τις δεσμεύσεις της χώρας. Γίνεται λόγος στην ανάγκη να μην πολιτικοποιηθεί πάλι η οικονομική πορεία της Ελλάδας όπως γίνεται στην Ιταλία, καθώς κάτι τέτοιο θα έχει σοβαρές συνέπειες στους στόχους του προγράμματος και στην αξιοπιστία απέναντι στις αγορές.

Ηδη το Euro2day.gr έχει γράψει ότι τον Σεπτέμβριο αναμένεται το πρώτο κύμα πίεσης απο την ΕΕ για να δέχεται η Ελλάδα περισσότερους πρόσφυγες. Τα τεχνικά κλιμάκια αναφέρουν ότι λόγω των προκλήσεων στην ευρωζώνη τα πολιτικά θέματα δεν πρέπει να συνδεθούν με τις εξελίξεις στην οικονομία.

Στο πρώτο EuroWorking Group οι εταίροι αναμένεται να ζητήσουν τα αναλυτικά στοιχεία που λείπουν, ενώ το πρώτο άτυπο Eurogroup στις 14 Σεπτεμβρίου στο Ελσίνκι αναμένεται να είναι αρκετά πιεστικό για τον κ. Σταϊκούρα. Οι εταίροι αναμένεται να ζητήσουν πιστή εφαρμογή των συμφωνηθέντων, συμπεριλαμβανομένων και των πρωτογενών πλεονασμάτων, άμεση συνεργασία με τους δανειστές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2020 καθώς και δέσμευση για αναλυτική λίστα των λεγόμενων countermeasures (αντίμετρων) σε περίπτωση που εξακριβωθεί απώλεια στα έσοδα.