Συνάντηση Χρήστου Σταϊκούρα με τον Γάλλο ΥΠΟΙΚ

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας συναντήθηκε σήμερα με τον Γάλλο ομόλογό του Bruno Le Maire.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, αντάλλαξαν απόψεις για τις προκλήσεις και τις προοπτικές του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος.

Ο κ. Σταϊκούρας ενημέρωσε τον Γάλλο Υπουργό Οικονομικών για τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης, όπως αυτές ξεκίνησαν να ξεδιπλώνονται, με στόχο την υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία καλών θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

