Οι κυβερνοεπιθέσεις στο επίκεντρο του 7ου Information Security Conference

Σε ένα ψηφιακό κόσμο οι κυβερνο-επιθέσεις και οι απειλές γίνονται συνεχώς σοβαρότερες ως προς τον αντίκτυπο και την αντιμετώπισή τους, οι προκλήσεις, οι τάσεις αλλά και οι πιο σύγχρονες πρακτικές αντιμετώπισής τους αποτέλεσαν τα κεντρικά ζητήματα του 7ου Information Security Conference.

Οι κύριες τάσεις στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας, οι γνώσεις και οι βέλτιστες πρακτικές βρέθηκαν στο επίκεντρο της θεματολογίας του 7ου Information Security Conference που πραγματοποιήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου, από το περιοδικό Netweek της Boussias Communications σε συνεργασία με κορυφαία στελέχη και αναλυτές του κλάδου που αποτέλεσαν την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου.

Τόπος συνάντησης το Ίδρυμα Ευγενίδου, όπου υψηλόβαθμα στελέχη (C–Level, Senior Management), CISOs και CIOs, από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στη χώρα, είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν σχετικά με θέματα που αφορούν την ψηφιακή ασφάλεια μέσα από περιεκτικές ομιλίες, τοποθετήσεις και case studies με βέλτιστες πρακτικές.

Στο βήμα του 7ου Information Security Conference φιλοξενήθηκαν διεθνούς φήμης infuencers, όπως η Piret Urb (Head of International Relations Information System Authority (RIA) Republic of Estonia). Στην παρουσίαση της η P. Urb ανέλυσε τις δομές πάνω στις οποίες βασίζεται το σύστημα e-government της Εσθονίας, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους προφυλάσσεται από τις κυβερνο-επιθέσεις.

Συμπεραίνοντας πως ο άνθρωπος αποτελεί την πιο ευαίσθητη μεταβλητή σε όλα τα συστήματα ασφαλείας, ο Henrik Pallin (Curator and expert on people’s network usage και συγγραφέας του βιβλίου: The battle for screen time) μίλησε για τις πέντε πιο επικίνδυνες τεχνικές social engineering που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις στην ολοένα και πιο διασυνδεδεμένη πραγματικότητα του 2020.

