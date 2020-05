Ιούνιο οι short lists για τις δυο ΔΕΠΑ

Κανονικά συνεχίζουν να τρέχουν στο ΤΑΙΠΕΔ τα επόμενα στάδια για τις αποκρατικοποιήσεις ενεργειακών ΔΕΚΟ. Τόσο για αυτές που ξεκίνησαν πριν την κρίση της πανδημίας, όσο και για εκείνες που πρόκειται να εκκινήσουν διαγωνιστικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο εξ αυτών οι ΔΕΠΑ Υποδομών και Εμπορίας βρίσκονται στη φάση της αξιολόγησης των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όπως όλα δείχνουν τον Ιούνιο αναμένεται να ανακοινωθεί η λίστα των υποψηφίων που θα περάσουν στη δεύτερη και τελευταία φάση των δεσμευτικών προσφορών.

Βέβαια, παραμένει άγνωστο το πότε το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων θα ζητήσει τις οικονομικές προτάσεις, και αυτό αναμένεται να εξαρτηθεί από την πορεία της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας. Με πιο απλά λόγια προσφορές θα ζητηθούν όταν οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές και με βάση το δημόσιο συμφέρον. Αλλωστε, η οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει το lockdown εξαιτίας της πανδημίας επηρεάζει αρνητικά τις αξίες των πωλούμενων assets.

Μετά την ανακοίνωση των short lists για τις ΔΕΠΑ Υποδομών και Εμπορίας θα ακολουθήσει η προετοιμασία του VDR που θα δώσει στους διεκδικητές την πρόσβαση σε οικονομικά και τεχνικά στοιχεία των εταιριών. Στο διάστημα αυτό επίσης επενδυτές θα έχουν και το περιθώριο αναζήτησης και νέων εταίρων στα σχήματα τους. Ουσιαστικά οικονομικές προσφορές αναμένεται να ζητηθούν μετά το καλοκαίρι και πάλι αξιολογώντας το κατάλληλο timing ώστε οι αποτιμήσεις να είναι στην πραγματική αξία των εταιριών.

Υπενθυμίζεται ότι για τη ΔΕΠΑ Υποδομών (πώληση 100% των μετοχών) ενδιαφέρον εκδήλωσαν εννέα υποψήφια επενδυτικά σχήματα. Έξι funds και τρεις εταιρίες: ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS SAS, CHINA RESOURCES GAS (HONG KONG) INVESTMENT LIMITED, EP INVESTMENT ADVISORS, FIRST STATE INVESTMENTS (European Diversified Infrastructure Fund II), ISQUARED CAPITAL ADVISORS (UK) LLP, ITALGAS SpA, KKR (KKR Global Infrastructure Investors III L.P.), MAQOUARIE (MEIF 6 DI HOLDINGS) και η κοινοπραξία SINO-CEE FUND & SHANGHAI DAZHONG PUBLIC UTILITIES (GROUP) Co., Ltd

Εννέα ήταν επίσης και οι υποψήφιοι επενδυτές για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας (πώληση 65% του δημοσίου και 35% των ΕΛΠΕ): C.G. GAS LIMITED, MET HOLDING AG, POWER GLOBE LLC, SHELL GAS B.V., VITOL HOLDING B.V., ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E., Κοινοπραξία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ & EDISON INTERNATIONAL HOLDING N.V., Κοινοπραξία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ & ΔΕH Α.Ε. και ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E.

Η Υπόγεια Αποθήκη Αερίου Καβάλας

Επίσης τον Ιούνιο, σύμφωνα με πληροφορίες, το ΤΑΙΠΕΔ αναμένεται να είναι έτοιμο και για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παραχώρησης της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου της Καβάλας.

Πρόκειται για το παλιό κι εξαντλημένο κοίτασμα φυσικού αερίου (ανοικτά της Καβάλας), το οποίο με επενδύσεις της τάξης των 300 – 350 εκατ. ευρώ μπορεί να μετατραπεί σε αποθήκη ποσοτήτων φυσικού αερίου, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας αλλά και δημιουργώντας τις ιδανικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία hub αερίου.

Όπως αναφέρουν πηγές, το Ταμείο σε συνεννόηση πάντα με την κυβέρνηση, θα αξιολογήσει και πάλι τις συνθήκες της αγοράς προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει επενδυτικό ενδιαφέρον στην πρώτη φάση του διαγωνισμού. Ενδιαφέρον φέρεται να υπάρχει από το κοινοπρακτικό σχήμα των Storeny (θυγατρική της γαλλικής Engie), Energean Oil & Gas και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Τη συγκεκριμένη υποδομή φερόταν να διεκδικούσε μέχρι πρότινος και ο ΔΕΣΦΑ.