Ετοιμάζονται νέες επενδύσεις σε ξενοδοχεία

Νέες επενδύσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας διαβλέπουν κορυφαίοι πολυεθνικοί εκπρόσωποι του κλάδου σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο 22o Capital Link Invest in Greece Forum: "Greece – Looking Ahead With Confidence" με την υποσημείωση όμως ότι για τους επόμενους 5-6 μήνες πρώτη προτεραιότητα για τα ξενοδοχεία είναι η εξασφάλιση ρευστότητας.

Η Χλόη Λασκαρίδη, Senior Executive Director - LAMPSA Hellenic Hotels S.A. αναφέρθηκε στις νέες τάσεις που παρατηρούνται στην εποχή Covid 19 καθώς οι προτεραιότητες έχουν αλλάξει και δίνεται περισσότερο έμφαση στην ασφάλεια και την αξιοποίηση της τεχνολογίας με στόχο τη μείωση της φυσικής επαφής, ενώ ενισχύεται η τάση για πιο μακροχρόνια διαμονή και τα ξενοδοχεία πρέπει να ετοιμάσουν ανάλογα πακέτα.

Τα resorts αναμένεται να ανακάμψουν νωρίτερα με το δεδομένο ότι στηρίζονται στον τουρισμό αναψυχής, εκτίμησε και συμπλήρωσε ότι ο κόσμος αποζητά τα ταξίδια και για τον λόγο αυτό ο τομέας της αναψυχής θα ανακάμψει πιο σύντομα. Ωστόσο στα επαγγελματικά ταξίδια και στην κρουαζιέρα οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες, και εξ αυτού του λόγου επηρεάζονται και τα ξενοδοχεία πόλης.

Ο Aνδρέας Ταπραντζής, CEO - AVIS Greece έκανε αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις στην εταιρεία του που εξασφάλισε διεθνή χρηματοδότηση για την ενίσχυση του στόλου της με ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα. Η αναψυχή είπε θα ανακάμψει μεν πρώτα, ωστόσο ο τρόπος που θα ταξιδεύουμε θα είναι διαφορετικός και οι ταξιδιώτες θα εκτιμούν περισσότερο από τους παρόχους πιο «αποκλειστικές» εμπειρίες με την ασφάλεια και την υγεία να βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής τους.

Ο Leon Avigad, Founder & Co-Owner της Brown Hotels. σημείωσε ότι η εταιρεία του σχεδιάζει την ανάπτυξη 20 ξενοδοχείων σε περιοχές γύρω από την Ομόνοια, το Σύνταγμα, την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τη Θεσσαλονίκη κ.α. Σημειώνεται ότι η Brown Hotel έδωσε και πάλι ζωή στο ιστορικό ξενοδοχείο Acropol, που μετονομάστηκε σε Brown Acropol στον αριθμό 1 της οδού Πειραιώς. Επίσης αποκάλυψε ότι δέχθηκε πρόταση για πώληση μιας από τις ιδιοκτησίες της Brown σε τριπλάσια τιμή από αυτή που την απέκτησε γεγονός αισιόδοξο για το μέλλον της αγοράς.

Ο Alejandro Puertolas, Founding Partner & CEO - HIP (Blackstone Group) που έγινε ιδιαίτερα γνωστή από την εξαγορά τον Σεπτέμβριο του 2019 πέντε ξενοδοχειακών μονάδων του Κυπριακού Ομίλου Λούης στην Ελλάδα, σημείωσε ότι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά είναι η επανατοποθέτηση παλαιότερων μονάδων μέσω προγραμμάτων ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού. Ο ίδιος τόνισε ότι η HIP, βλέπει ευκαιρίες στην Ελλάδα και η αγορά είναι πιο ελκυστική σε σχέση με το παρελθόν.

Ο Paul Gomopoulos, Senior Managing Director - Hines Greece, η οποία έχει κάνει επενδύεις εκατοντάδων εκατομμυρίων στη χώρα μας σε εμπορικά και ξενοδοχειακά ακίνητα (Grand Hyatt Athens, πέντε ξενοδοχεία στην Κρήτη, κ.λπ.), εμφανίστηκε αισιόδοξος καθώς όπως είπε ο άνθρωπος προσαρμόζεται στα δεδομένα. Ίσως ο συνεδριακός τουρισμός θα πάρει περισσότερο χρόνο να ανακάμψει, ωστόσο ο τουρισμός αναψυχής θα κινηθεί πολύ πιο γρήγορα, γιατί υπάρχει συσσωρευμένη ζήτηση. Ωστόσο ο κλάδος έχει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ρευστότητας και της επιβίωσης για τους επόμενους 4-6 μήνες, παρά το φως στο τούνελ που διαφαίνεται με το εμβόλιο. Σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο εμφανίσθηκε πολύ αισιόδοξος για την ελληνική αγορά.