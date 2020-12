Τα συμπεράσματα από το Συνέδριο 4ο Pharma Transformation

Με επιτυχία ολοκλήρωσε τις εργασίες του το Συνέδριο «4ο Pharma Transformation» με τίτλο «COVID-19 Deep dive», την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020, ως Interactive Live Conference.

Το Iatronet.gr διοργάνωσε για 4η χρονιά το «Pharma Transformation», το οποίο θεωρείται πλέον ένα συνέδριο-θεσμός, με τη συμμετοχή πλήθους στελεχών της φαρμακευτικής αγοράς, εκπροσώπων της Πολιτείας, συμβούλων επιχειρήσεων και γενικά διαμορφωτών γνώμης, με έμφαση στον «μετασχηματισμό» των φαρμακευτικών επιχειρήσεων.

Το Συνέδριο τίμησαν με εναρκτήριες ομιλίες ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γρηγόρης Ζαριφόπουλος και θεσμικά όργανα της φαρμακοβιομηχανίας.

Όπως ανέφερε ο πρώτος ομιλητής κ. Δήμας, «στην Ελλάδα σχεδιάσαμε μία εμβληματική δράση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, καθώς ομάδα Ελλήνων επιστημόνων σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφεραν και δημιούργησαν ένα αποτελεσματικό τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού». Η αύξηση των δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του Υπουργείου, με αποτέλεσμα να ανοίξουν ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για τους επιστήμονες και συμβάλλει στην ανάσχεση του brain drain. Από 1η Σεπτεμβρίου 2020 βρίσκεται σε ισχύ η νέα διάταξη, όπου οι δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη έχουν φορολογική έκπτωση 100%.

Βασικό θέμα της ομιλίας του κ. Δήμα ήταν «Turning brain drain into brain gain».

«Είναι πλέον επιτακτική η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο Κράτος» ανέφερε ο κ. Ζαριφόπουλος και παρουσίασε στην εισήγησή του με τίτλο «Digital Transformation στο Δημόσιο τομέα», πολλές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση, όπως η τηλεϊατρική, ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, η άυλη συνταγογράφηση τονίζοντας ότι απαιτείται η εκπαίδευση των πολιτών στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Ολύμπιος Παπαδημητρίου και η Γενική Διευθύντρια της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) Φαίη Κοσμοπούλου στους χαιρετισμούς τους επεσήμαναν ότι για την πρόοδο του αναγκαίου μετασχηματισμού των φαρμακευτικών επιχειρήσεων απαιτούνται μεταρρυθμίσεις όπως η επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενών και η υιοθέτηση της έκθεσης Πισσαρίδη για την αγορά φαρμάκων. Στην εναρκτήρια ομιλία της η κυρία Agata Jakoncic, Πρόεδρος PhRMA Innovation Forum (PIF) τόνισε ότι «μετά από χρόνια συνεργασίας με συμβούλους και την πρόοδο της τεχνολογίας, τελικά ήταν η COVID-19 που ώθησε τις εταιρείες στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό».

Εκπροσωπώντας την επιστημονική εταιρεία για τα στελέχη των φαρμακευτικών εταιρειών η κυρία Σοφία Νάσιου, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management (ΕΕΦαΜ) δήλωσε ότι «προτεραιότητά μας ήταν η εκπαίδευση των ανθρώπων του κλάδου μας στη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων, καθώς ζούμε μία εποχή που οι εταιρείες πρέπει να αλλάξουν το αποτύπωμά τους και να σχεδιάσουν τη στρατηγική τους, με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας».

Τον καταλυτικό ρόλο της πανδημίας στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το blockchain εκ μέρους των φαρμακευτικών εταιρειών επεσήμανε ο κ. Andreas Pollner, Managing Director της Bayer Hellas και του Pharma Cluster Ελλάδος, Κύπρου, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ταμίας του PhRMA Innovation Forum.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι: «Επηρεάστηκε όλη η αλυσίδα αξίας του φαρμάκου και μετασχηματίστηκε ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ επαγγελματιών υγείας, ασθενών και φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Αν και το ταξίδι στον ψηφιακό μετασχηματισμό έχει ξεκινήσει εδώ και μία δεκαετία η τρέχουσα συγκυρία έχει επιταχύνει τις εξελίξεις». Δεν θα πρέπει να παραμελήσουμε στις δομές υγείας τις ανάγκες περίθαλψης και ασθενών εκτός COVID-19, όπως των ασθενών με χρόνιες παθήσεις και αυτών που χρήζουν χειρουργικών επεμβάσεων. Γενικά για όλους τους ασθενείς πρέπει να αναπτύξουμε νέες λύσεις για την περίθαλψή τους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την τηλεϊατρική και τις ψηφιακές πλατφόρμες για την εξατομικευμένη θεραπεία ασθενών. «Τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να επανασχεδιάσουμε το πλαίσιο πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας με τη συνεργασία γιατρών, ασθενών και φαρμακευτικών εταιρειών», τόνισε ο κ. Pollner.

Ο επόμενος ομιλητής κ. Κωστής Χλουβεράκης, Consulting Principal της DELOITTE, επεσήμανε τον ρόλο των συμβουλευτικών και ελεγκτικών εταιρειών στον μετασχηματισμό της φαρμακευτικής αγοράς με υπηρεσίες στους τομείς Business Operations, Marketing και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Δίνοντας την οπτική των φαρμακευτικών εταιρειών ο κ. Σοφοκλής Ρουμπής, Business Operations Director Takeda Hellas, δήλωσε ότι «εκπροσωπούμε μια γενιά που έχει αναλάβει το καθήκον να ξεδιπλώσει τα δεδομένα προς την κατεύθυνση του μετασχηματισμού των συστημάτων υγείας υπέρ των ασθενών». Οι εταιρείες πλέον ακολουθούν νέα μοντέλα λειτουργίας και διακυβέρνησης με τον ασθενή στο επίκεντρο. Παράλληλα, οι εταιρείες φρόντισαν με ειδικό σχεδιασμό ενεργειών, έτσι ώστε οι ασθενείς να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις θεραπείες τους, μέσω ψηφιακών αλληλεπιδράσεων με τους θεράποντες γιατρούς και το σύστημα υγείας.

«Φυσικά πρώτο μας μέλημα ήταν η διασφάλιση της υγείας των ανθρώπων μας, με παροχή νέου εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού, να μπορούν να εργαστούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον, ενώ επενδύσαμε στην εκπαίδευση των συνεργατών μας σε νέες δεξιότητες», τόνισε ο κ. Ρουμπής.

Ακολούθησε η εισήγηση της κυρίας Νάντιας Μανδοπούλου, Multichannel Associate Director, MSD Hellas με θέμα τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Business Plan στη φαρμακευτική αγορά. Η κυρία Μανδοπούλου δήλωσε με έμφαση ότι «οι Έλληνες έχουμε αγκαλιάσει τη νέα τεχνολογία, με εντυπωσιακή χρήση του διαδικτύου και κινητών συσκευών που ξεπερνάνε σε αριθμό τον πληθυσμό της χώρας». Έρευνες αγοράς δείχνουν ότι και οι Επαγγελματίες Υγείας δαπανούν περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο και επιδεικνύουν την απαραίτητη ωριμότητα και προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες. Π.χ. στην περίοδο της πανδημίας σημειώθηκε αλματώδης αύξηση της χρήσης του LinkedIn από τους γιατρούς. Οι φαρμακευτικές εταιρείες αναπτύσσουν νέα κανάλια επικοινωνίας με τη μέγιστη ασφάλεια και με τις απαιτήσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Οι Ιατρικοί Επισκέπτες και τα στελέχη του φαρμακευτικού Marketing χρησιμοποιούν πλέον σε μεγάλη συχνότητα εργαλεία όπως E-mail marketing, social media και virtual events.

Επιβεβαιώνοντας τα παραπάνω η κυρία Μαρία Αλεξανδρή, Multichannel Engagement Manager, Pharmaserve-Lilly, τόνισε τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα σε αυτόν τον μετασχηματισμό σε ομιλία με θέμα τη χρήση του Internal Marketing εσωτερικά στις φαρμακευτικές εταιρείες, δηλαδή πώς πρέπει οι εργαζόμενοι σε φαρμακευτικές εταιρείες να ενστερνιστούν τη νέα κουλτούρα που βασίζεται στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Το πώς μια φαρμακευτική εταιρεία μπορεί να εξελιχθεί και να αφουγκραστεί το digital transformation με βάση και όσα χρειάζεται ο ασθενής ανέλυσε στην εισήγησή του ο κ. Αναστάσιος Πάντος, Director, Consulting, KPMG. Ο κ. Πάντος ανέλυσε συγκεκριμένα ευρήματα ερευνών πάνω σε αυτή τη νέα πραγματικότητα τονίζοντας ότι «το μέλλον ξεκινάει τώρα και φυσικά και ο χώρος της υγείας εξελίσσεται αντίστοιχα. Οι φαρμακευτικές εταιρείες μέσα από το μετασχηματισμό τους πρέπει να δημιουργήσουν αξία για τους ασθενείς».

Όλο το οικοσύστημα υγείας με επαγγελματίες, ασθενείς και συλλόγους ασθενών αλλάζουν κουλτούρα. Μετεξελίσσεται το «ταξίδι του ασθενή» με την επαφή και την πρόσβασή του σε υπηρεσίες και δεδομένα που τον αφορούν. Οι φαρμακευτικές εταιρείες με την υποστήριξη ειδικών συμβουλευτικών εταιρειών προετοιμάζονται για την εποχή του ψηφιακού ασθενή με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών και παροχής υγείας στο σπίτι. Κατανοώντας την πραγματική εμπειρία των χρηστών υπηρεσιών υγείας, έρχεται η νέα εποχή του “Connected Patient Enterprise”, για την καλύτερη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη φροντίδα των ασθενών. Οι διαφοροποιημένες εμπειρίες, η χρήση προσωποποιημένης πληροφόρησης και το teleconsulting τίθενται στην υπηρεσία την ασθενών, για αυτό και η φαρμακοβιομηχανία πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτή την πολύ-καναλική εμπειρία και να διαμορφώσει ανάλογα και την εφοδιαστική της αλυσίδα.

Δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι φαρμακοποιοί από τη μετεξέλιξη της φαρμακευτικής αγοράς. «Η πρωτόγνωρη παγκόσμια πανδημία από τη μία και η ψηφιακή επανάσταση και η επίδραση που αυτή επιφέρει στις ζωές των ανθρώπων είναι οι δύο κυρίαρχες δυνάμεις οι οποίες καθορίζουν και διαμορφώνουν το μέλλον της κοινωνίας, της οικονομίας και των επιχειρήσεων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Υπό αυτές τις συνθήκες γίνεται αντιληπτό ότι τίποτα δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστο, μεταξύ των οποίων και το φαρμακείο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Θανάσης Μουχτής, Γεν. Δ/ντής Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ. Η 4η Βιομηχανική επανάσταση με κυρίους άξονες: την τεχνητή νοημοσύνη, τα Big data, την ρομποτική, τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, τα social media, το Internet Of Things και πολλές άλλες εκφάνσεις της τεχνολογίας, αλλά και η έλευση της πρωτόγνωρης αυτής πανδημίας λειτούργησε καταλυτικά στην έκρηξη των αλλαγών, κάνοντας να βρεθεί στο επίκεντρο της επιχειρηματικότητας το ηλεκτρονικό e-επιχειρείν σε όλες τις μορφές του.

Ένα επίκαιρο θέμα για τη φαρμακοβιομηχανία είναι η βιώσιμη ανάπτυξή τους σύμφωνα με την κυρία Ιόλη Χατζηαντωνίου, Corporate Lawyer for the Health and Pharma industries, Michalopoulou & Associates σε ομιλία με θέμα «Sustainability: 4 πυλώνες για τη φαρμακοβιομηχανία».

Η κυρία Χατζηαντωνίου επέμεινε ότι «οι φαρμακευτικές εταιρείες καλούνται πλέον να εστιάσουν στον αντίκτυπο που έχουν οι ίδιες, στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στο ανθρώπινο δυναμικό τους». Η επιμέρους στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη εμπεριέχει τη δέσμευση της εταιρείας, την ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης, και την υλοποίηση των Sustainable Development Goals, όπως ορίζονται από τον ΟΗΕ. Τη βάση για το σχεδιασμό αυτών των προγραμμάτων αποτελεί η συμμόρφωση των εταιρειών στην κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία. Τέλος, η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι του οράματος και της αποστολής των φαρμακευτικών εταιρειών.

Χορηγοί του συνεδρίου Pharma Transformation είναι οι εταιρείες: Bayer, KPMG, Takeda, Deloitte, Boehringer Ingelheim, ΒΙΑΝΕΞ, ΠΕΙΦΑΣΥΝ και Pharmaserve-Lilly.

Το Συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) του PhRMA Innovation Forum (PIF) και της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικού Management.