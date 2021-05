ΕΡΓΟΣΕ: Αναζητά σύμβουλο για τη διασύνδεση Ελλάδας - Αλβανίας

Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων αξιολόγησης και επιλογής επενδύσεων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Initiative for improving cross border transport through rail connection between Krystallopigi and Pogradec” με ακρωνύμιο ‘CB RAILWAY’.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΡΓΟΣΕ σκοπεύει να αναθέσει τις απαραίτητες υπηρεσίες και μελέτες οι οποίες θα καθορίσουν την βέλτιστη επενδυτική επιλογή προς εφαρμογή στην υλοποίηση του έργου για την κατασκευή του ελλείποντος σιδηροδρομικού συνδέσμου Ελλάδας και Αλβανίας μέσω της ευρύτερης περιοχής Κρυσταλλοπηγής / Ιεροπηγής, το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω διασυνοριακής συνεργασίας.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο έργο «CB RAILWAY» που στοχεύει στην ανάπτυξη κοινού στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου για τη σύνδεση της Ελλάδας και της Αλβανίας, μέσω νέας σιδηροδρομικής γραμμής δυτικά από την Κρυσταλλοπηγή (ή την Ιεροπηγή) προς το Pogradec και νοτιοανατολικά προς το Αεροδρόμιο Καστοριάς, συνολικού μήκους περίπου 130 χλμ. Στο εταιρικό σχήμα του εν λόγω Έργου συμμετέχει η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., o Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας Α.Ε. (ΟΣΕ) και το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας (Ministry of Infrastructure and Energy).

Τέλος, σημειώνεται ότι η Σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg IPA ‘Ελλάδα – Αλβανία’ 2014 – 2020».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ κ. Χρήστος Βίνης σημείωσε: «Η εν λόγω διακήρυξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το έργο αφορά σε ένα σημαντικό κομμάτι της αποστολής της ΕΡΓΟΣΕ, τη διασύνδεση της Ελλάδας με τα Βαλκάνια και την Ευρώπη μέσω του σιδηρόδρομου. Πρόκειται για άλλο ένα, αποφασιστικό βήμα προς την επίτευξη του εθνικού στόχου μετατροπής της Ελλάδας σε περιφερειακό “hub” για τον τομέα των logistics και των μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή».