Η ελληνική αμυντική βιομηχανία στην έκθεση DEFEA

Οι Ένοπλες Δυνάμεις και οι Αρχές Ασφαλείας του ελληνικού κράτους σημειοδοτούν, με την εντυπωσιακή συμμετοχή τους, τη σημασία της πρώτης διεθνούς έκθεσης DEFEA - Defence Exhibition Athens.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που έχει θέσει υπό την αιγίδα του την DEFEA, με την ενεργό συμμετοχή του στην οργάνωση, αξιοποιεί στο έπακρο εθνικά ωφελήματα, προσκαλώντας τις αντίστοιχες πολιτικές και στρατιωτικές ηγεσίες φιλικών και συμμαχικών χωρών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος θα υποδεχθεί τους ομολόγους του σε στρογγυλή τράπεζα για τις ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες.

Το ΥΕΘΑ θα οργανώσει και άλλες συνεδριακές και ενημερωτικές εκδηλώσεις, αναδεικνύοντας τη γεωπολιτική παράμετρο της DEFEA. Την ίδια στιγμή, η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, με τη συμμετοχή της, θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες διεθνών συνεργασιών με τις χώρες και τις βιομηχανίες που μετέχουν.

Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και τη συμμετοχή του Yπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που, επίσης, έχει θέσει την DEFEA υπό την αιγίδα του. Ιδιαίτερη παρουσία στην έκθεση θα έχουν τα Γενικά Επιτελεία, τα οποία, μεταξύ άλλων, θα παρουσιάσουν τις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες και κυρίως τις διακρατικές ασκήσεις που διοργανώνουν, φιλοξενώντας δυνάμεις από συμμαχικές και φιλικές χώρες. Πρόκειται για ασκήσεις εστιασμένες ώστε τα υψηλά standard εκπαίδευσης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε συνδυασμό με τα γεωγραφικά και άλλα στοιχεία μορφολογίας να αξιοποιηθούν από φιλικούς Στρατούς.

Ταυτόχρονα, η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα, στα περίπτερά τους στην έκθεση, θα παρουσιάσουν το υψηλό τους επίπεδο, τόσο όσον αφορά στην καθημερινή ασφάλεια του πολίτη όσο και στο αρκετά πεπλεγμένο, σήμερα, ζήτημα της προστασίας των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων.

Η ελληνική αμυντική βιομηχανία, θα είναι στο επίκεντρο της DEFEA, με 97 κρατικά και ιδιωτικά εργοστάσια, ανάμεσα στις συνολικά 312 συμμετοχές στην έκθεση. Πρόκειται για βιομηχανίες, κάποιες από τις οποίες μετρούν ζωή ενός και πλέον αιώνα, που η συμβολή τους στο εθνικό αμυντικό σύστημα είναι ανεκτίμητη.

Ακολουθεί συνοπτικός κατάλογος ελληνικών εταιρειών που μετέχουν στην DEFEA - Defence Exhibition Athens:

AEGEAN PROJECTS (ολοκληρωμένες λύσεις, αναλύσεις και διερευνήσεις)

AEROSPACE MANAGEMENT AND SUPPORT GR (υπηρεσίες logistic και υποστήριξης για την πολιτική και πολεμική αεροπορία)

AETHER AERONAUTICS PC (μη επανδρωμένα αεροχήματα και ιπτάμενοι στόχοι)

AKMON S.A. (ηλεκτρονικά αμυντικών και αεροπορικών εφαρμογών)

ALEXMOLDS (μεταλλικές κατασκευές ακριβείας)

ALTHOM ENGINEERING

ALPHA SYSTEMS / URO (ανάπτυξη και κατασκευή πρωτοποριακών συστημάτων άμυνας και ασφάλειας)

ALS NSD (σχεδιασμός πολεμικών πλοίων)

ALTUS LSA (πρωτοποριακές τεχνολογίες μη επανδρωμένων συστημάτων)

ANORAK (ενδύματα και είδη ατομικής προστασίας)

ARIEXPO S.A (προώθηση, πωλήσεις και υποστήριξη κινητήρων diesel, συστημάτων μετάδοσης κίνησης για ναυτικές και αεροπορικές εφαρμογές.

ARMYMANIA / ARISTOMENOPOULOS ΜΕΠΕ (ενδύματα και εξοπλισμός για τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας)

ARMS CHOICE EUROPE (εξοπλισμός προστασίας και ειδικές εφαρμογές για το στρατό και την αστυνομία)

ATCOR (τεχνική υποστήριξη για επίγεια συστήματα αεράμυνας)

AVIATEC S.A. (εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες αεροπορικών εφαρμογών)

AXON ENGINEERING MIC HANOLOGIKI S.A. (ειδικές κατασκευές ακριβείας)

B&T Composites SA (σύνθετα υλικά)

BARRACUDA boats (φουσκωτά ταχέα σκάφη)

CENSUS S.A. (λογισμικό και υπηρεσίες δικτυακής ασφάλειας)

DOUBLE ACTION DEFENCE S.A. (υψηλής αξιοπιστίας μέσα αντιβαλλιστικής προστασίας)

DRONE SOLUTIONS S.A.

EFA GROUP & EFA VENTURES (ειδικές υπηρεσίες τεχνολογίας αιχμής, αεροδιαστημικής, άμυνας και ασφάλειας)

ELFON ltd (καλωδιώσεις)

ELMON SA (συστήματα άμυνας, ασφάλειας και προστασίας)

EODH S.A. (πρωτοποριακές τεχνολογίες θωράκισης, προστασίας και επιβίωσης)

ELVO SA (προηγμένες λύσεις για οχήματα στρατιωτικών και εμπορικών εφαρμογών)

ES Systems SA (υψηλής ποιότητας αισθητήρες, βασισμένες σε τεχνολογίες μικροηλεκτρονικών)

ETME (εφαρμογές ενέργειας και ναυτικής επιτήρησης)

EUROTRADE SA (αλεξίσφαιρες σπονδυλωτές δομικές κατασκευές)

EYEONIX (εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας και επικοινωνιών για κυβερνητικές υπηρεσίες)

FARAD S.A. HEAT EXCHANGERS (εναλλάκτες θερμότητας)

FEAC ENGINEERING P.C (προσομοιωτές και λύσεις προσομοίωσης)



FOUNDATION OF RESEARCH AND TECHNOLOGY - FORTH (Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας)

FOXTROT M.I.K.E (εμπορική και συμβουλευτική εταιρεία με ειδίκευση στους τομείς της εθνικής άμυνας και ασφάλειας)

G. GLENTOS SA – KIBO CABINS (αλεξίσφαιρα φυλάκια)

G.A. AVIATION SERVICES SA (υποστήριξη και επισκευές ελαφρών και μέσων αεροσκαφών)

GLASSART S.A. (προκατασκευασμένες σπονδυλωτές κατασκευές με προδιαγραφές ασφάλειας)

GRANTEX S.A. (συλλογές φρένων για βαρέα οχήματα)

HARLAS INTERNATIONAL TRANSPORT (μεταφορική εταιρεία πιστοποιημένη κατά ΙΑΤΑ)

HASDIC (Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας και Άμυνας).

HELLENIC AEROSPACE INDUSTRY S.A. (Η μεγαλύτερη βιομηχανία αεροδιαστημικής και άμυνας στην Ελλάδα. Κύριο έργο της είναι η παροχή αμυντικών και αεροδιαστημικών προϊόντων στο ελληνικό κράτος).

HELLENIC DEFENCE SYSTEMS S.A. (Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ (εμπορικός τίτλος ΕΑΣ), είναι μια κρατική εταιρεία για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή και την διάθεση τυποποιημένων κατά ΝΑΤΟ αμυντικών προϊόντων).

HELLENIC DEFENCE VEHICLE SYSTEMS (απάρτια και συγκροτήματα αμυντικών συστημάτων)

HELLENIC INSTRUMENTS (ανάπτυξη και κατασκευή προηγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων για την άμυνα και την ασφάλεια).

INTERKLARK FORKLIFT PARTS / NAISIDIS G-STOURNARAS I OE (ανταλλακτικά και αναλώσιμα για πολλές εφαρμογές)

INTRACOM DEFENSE – IDE (προηγμένα συστήματα ηλεκτρονικών βλημάτων, επικοινωνιών, συστημάτων διοίκησης/ελέγχου, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων και μη επανδρωμένων συστημάτων).

KOLYBIOTI Group (ολοκληρωμένες λύσεις ανυψωτικών και περονοφόρων μηχανημάτων)

MENGIA S.A. (μηχανολογικές εφαρμογές)

MEVACO SA (μεταλλικές κατασκευές ακριβείας)

MIKRON MACHINING HELLAS (ηλεκτρομηχανικές κατασκευές και απάρτια συστημάτων)

MILTECH HELLAS SA (συστήματα θερμικής απεικόνισης και ηλεκτρονικά ξηράς θάλασσας αέρα)

MORPHITECH (εφαρμογές αφρού προστασίας)

MORTEK TELECOMMUNICATIONS (ολοκληρωμένες λύσεις τηλεπικοινωνιών)

MOTOCRAFT SA (συστήματα πρόωσης, γεννήτριες, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός)

MPD GREECE SA (αποκλειστικός διανομεύς μηχανών MTU Rolls-Royce και Detroit Diesel)

NANOPHOS SA (νανοτεχνολογίες επικάλυψης σκαφών)

NORTH AEGEAN SLOPS (περισυλλογή μεταφορά και διαχείριση αποβλήτων)

ORHEEE BEINOGLOU INTERNATIONAL FORWARDERS S.A. (μεταφορές και logistics)

PASS DEFENCE PRODUCTS AND SERVICES/ PASS DEFENCE ΜΕΠΕ (αντιπροσωπείες κατασκευαστών συστημάτων άμυνας, ασφάλειας και προστασίας από χημικούς και βιολογικούς παράγοντες με αντίστοιχη παροχή εκπαίδευσης)

PETROPOULOS PETROS AEBE (οχήματα, μηχανές και βαρέα μηχανήματα έργων)

PRIME PRODUCTS Ltd (εξοπλισμός προστασίας και ανίχνευσης κινδύνου)

PRISMA ELECTRONICS SA (ανάπτυξη ηλεκτρονικών στρατιωτικών και εμπορικών εφαρμογών)

PROTON SA (συστήματα ανίχνευσης και προστασίας από χημικές και βιολογικές απειλές)

SCYTALYS (εταιρεία υψηλής τεχνολογίας με ειδίκευση σε συστήματα ζεύξης, δεδομένων και διαλειτουργικότητας)

SEKPY-HELLENIC MANUFACTURERS OF DEFENSE AND SECURITY MATERIAL ASSOCIATION (Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Πολεμικού Υλικού)

SIAMIDIS SA (προηγμένα μέσα κάλυψης οχημάτων και συναφών προϊόντων)

SOUKOS ROBOTS S.A. (ρομποτικές εφαρμογές)

SPILIANAKIS NIKOLAOS

SPIRIT AERONAUTICAL SYSTEMS S.A. (μη επανδρωμένα συστήματα)

SSMART S.A.-SIGNAAL HELLAS (αισθητήρες, ηλεκτρο-οπτικά, ραντάρ, συστήματα μάχης)

TEMMA S.A. (μηχανολογικές κατασκευές ακριβείας)

TETOS WOODEN BOX

THEON SENSORS (συστήματα νυκτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης)

TRADE TECH (ναυτικά συστήματα επιτήρησης και επικοινωνιών)

UCANDRONE PC (κατασκευή και υποστήριξη μη επανδρωμένων συστημάτων)

VALPAK SA (συστήματα παραλλαγής και απόκρυψης)

VANOS S.A. (παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στις ένοπλες δυνάμεις, τη ναυτιλία και τον εμπορικό τομέα)

VASSILIKOS/ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΦΟΙ (αντιπροσωπείες)

VECTOR TECHNOLOGIES Ltd (πρωτοποριακές λύσεις μετρήσεων και τηλεπικοινωνιών)

VIKING NORSAFE LIFE - SAVING EQUIPMENT HELLAS SA (σκάφη και σωστικά μέσα)

VIPPON S.A. (απάρτια βαρέων και τεθωρακισμένων οχημάτων, πέλματα ερπυστριών κ.λπ.).