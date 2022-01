Τα ντιλ που αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη της χώρας

Ηχηρά deals πολλών εκατομμυρίων ευρώ, που αναμένεται να προσδώσουν υπεραξία στο ελληνικό τουριστικό προϊόν, πραγματοποιήθηκαν στον ξενοδοχειακό τομέα μέσα στο 2021, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.

Ο ελληνικός τουρισμός για μία ακόμη χρονιά -η οποία στιγματίστηκε από την πανδημία του κορωνοϊού- κατάφερε να επιδείξει ανθεκτικότητα, να καλύψει μέρος του χαμένου εδάφους του 2020 και να διατηρήσει τη δυναμική του, προσελκύοντας επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν έτι περαιτέρω τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Μπορεί η υγειονομική κρίση τα τελευταία δύο χρόνια να έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στην ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν αποτέλεσε τροχοπέδη για Ελληνες και ξένους επενδυτές, οι οποίοι έδωσαν τη δική τους ψήφο εμπιστοσύνης. Το 2021 σηματοδότησε την ολοκλήρωση εξαγορών ξενοδοχείων, τη σύναψη franchise συμφωνιών με τους ισχυρούς παίκτες του κλάδου και τη δρομολόγηση projects που λίμναζαν για χρόνια, επενδύσεων που αναμένεται να αλλάξουν σημαντικά τον ελληνικό ξενοδοχειακό χάρτη.

Το εμβληματικό Hilton

Ένα από τα πιο ηχηρά deals που πραγματοποιήθηκαν το 2021 αφορά το εμβληματικό Hilton Athens, που έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με την απογείωση του ελληνικού τουρισμού. Το ιστορικό ξενοδοχείο της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας αλλάζει σελίδα και μετασχηματίζεται σε έναν προορισμό που θα προσφέρει υψηλής ποιότητας φιλοξενία και πολλαπλές εμπειρίες σε Ελληνες και ξένους επισκέπτες, με την υπογραφή των δύο πιο πολυτελών brands της Hilton, τα Conrad και Waldorf Astoria.

Στην εκπνοή του 2021, η Ιονική Ξενοδοχειακή Α.Ε. -μέτοχοι της οποίας είναι η ΤΕ.ΜΕΣ. Α.Ε., με πρόεδρο τον Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο και ο όμιλος Olayan-, και η Hilton ανανέωσαν τη συνεργασία τους, προσβλέποντας στη δημιουργία ενός καινοτόμου και πολυδιάστατου προορισμού πόλης, που εκτός από ένα πολυτελές ξενοδοχείο, θα περιλαμβάνει υψηλών προδιαγραφών ιδιωτικές κατοικίες στην καρδιά της Αθήνας.

Η συμφωνία της Hilton με την Ιονική Ξενοδοχειακή, ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου, φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα δύο luxury σήματα, με το Conrad να «χαρίζει» την επωνυμία του τόσο στο νέο, αναβαθμισμένο ξενοδοχείο, όσο και σε κάποιες από τις πολυτελείς κατοικίες που θα αναπτυχθούν. Αντίστοιχα, το brand Waldorf Astoria θα φέρουν οι υπόλοιπες επώνυμες ιδιωτικές κατοικίες που θα δημιουργηθούν.

Οι επενδύσεις για τη δημιουργία του νέου προορισμού θα υπερβούν τον αρχικό σχεδιασμό και ενδεχομένως να ξεπεράσουν ακόμη και τα 130 εκατ. ευρώ, πλέον της αρχικής επένδυσης των περίπου 145 εκατ. ευρώ για την εξαγορά του κτιρίου. Η νέα πολυτελής μονάδα Conrad, που αναμένεται να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες της το 2024, θα περιλαμβάνει περίπου 280 δωμάτια και σουίτες, καθώς και περίπου 50 ιδιωτικές κατοικίες Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences.

Δύο projects για τον όμιλο Sani/Ikos

Δύο συμφωνίες, μία εντός Ελλάδας και μία στο εξωτερικό, ανακοίνωσε μέσα στο 2021 ο όμιλος Sani/Ikos, τη διοίκηση του οποίου ασκούν ως co-managing partners οι Σταύρος Ανδρεάδης, Ανδρέας Α. Ανδρεάδης και Mathieu Guillemin, με τη στήριξη κορυφαίων επενδυτικών σχημάτων.

Αρχές Νοεμβρίου, ο ξενοδοχειακός όμιλος με το ελληνικό DNA, όπως αυτοπροσδιορίζεται, ολοκλήρωσε την εξαγορά μιας έκτασης άνω των 200 χιλιάδων τ.μ. στον κόλπο της Κισσάμου Χανίων, με στόχο τη δημιουργία του πρώτου ξενοδοχειακού συγκροτήματος υπό το εμπορικό σήμα της Ikos Resorts στην Κρήτη. Το νέο Ikos Kissamos θα διαθέτει συνολικά 400 δωμάτια, bungalows και βίλες που θα εκτείνονται σε παραλιακό μέτωπο μήκους 600 μέτρων. Η κατασκευή του θα ξεκινήσει το 2023 και η έναρξη λειτουργίας του αναμένεται τον Μάιο του 2025. Η συνολική επένδυση του ομίλου στην Κρήτη θα ξεπεράσει τα 125 εκατ. ευρώ, ενώ θα δημιουργηθούν περισσότερες από 750 νέες θέσεις εργασίας.

Νωρίτερα μέσα στο 2021, και συγκεκριμένα τον Αύγουστο, ο όμιλος επέκτεινε την παρουσία του στο εξωτερικό, με την απόκτηση του δεύτερου ξενοδοχείου του στην Ισπανία, του Blau Porto Petro. Στόχος είναι η μετατροπή του ξενοδοχείου σε ένα πολυτελές τουριστικό θέρετρο, με το συνολικό ύψος της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων της εξαγοράς και των δαπανών για την αναβάθμιση, να ανέρχεται σε 110 εκατ. ευρώ.

Το νέο πεντάστερο συγκρότημα με την επωνυμία Ikos Porto Petro, το οποίο είναι το τρίτο του ομίλου Sani/Ikos στην Ιβηρική Χερσόνησο, θα υποδεχθεί τους πρώτους του επισκέπτες τον Απρίλιο του 2023, έπειτα από πλήρη ανάπλαση των εγκαταστάσεών του. Συνολικά, ο όμιλος έχει ήδη δρομολογήσει επενδύσεις συνολικού ύψους 530 εκατ. ευρώ σε Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία.

Το Γκολφ της Αφάντου

Αίσιο τέλος είχε τον τελευταίο μήνα του 2021 ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα projects των τελευταίων ετών, εκείνο της Βόρειας Αφάντου στη Ρόδο. Έπειτα από 8 χρόνια κωλυμάτων και καθυστερήσεων, ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την έκταση του Γκολφ Αφάντου μεταξύ του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) και της εταιρείας M. A. Angeliades του ομίλου Αγγελιάδη, που είχε πλειοδοτήσει στον σχετικό διαγωνισμό έναντι 26,9 εκατ. ευρώ. Στο κάδρο της αξιοποίησης της έκτασης φαίνεται ότι έχει μπει και ο ελληνικός ξενοδοχειακός όμιλος Μήτση, ο οποίος έχει ήδη ισχυρή παρουσία στο νησί των Ιπποτών με 8 ξενοδοχεία.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ομίλου Μήτση, στο χαρτοφυλάκιο του οποίου θα μεταφερθεί τελικά το project, και της Μ.Α. Angeliades, προβλέπονται η ανάπτυξη 3 ξενοδοχείων, η κατασκευή 90 πολυτελών βιλών, η δημιουργία μίας μαρίνας, καθώς επίσης και η υλοποίηση νέων γηπέδων γκολφ, που θα ενισχύσουν το προφίλ του νησιού ως ιδανικού προορισμού για τους λάτρεις του ευγενούς αθλήματος. Το ένα από τα ξενοδοχεία θα είναι 5 αστέρων, δυναμικότητας 400 δωματίων, 60 bungalows, 20 villas, το δεύτερο θα είναι 4 αστέρων με 120 δωμάτια και το τρίτο θα είναι ένα boutique hotel 5 αστέρων με 100 δωμάτια, ενώ οι επενδύσεις, όπως αναφέρουν επιτελείς των Mitsis Hotels, ενδέχεται να υπερβούν τα 400 εκατ. ευρώ.

Το «μικρό Ελληνικό»

Τον δρόμο της αξιοποίησης, έπειτα από δεκαετίες κατά τις οποίες παρέμενε ανεκμετάλλευτη και μετά από αρκετές άγονες προσπάθειες για την ανάπτυξή της, παίρνει μία ακόμη έκταση του ΤΑΙΠΕΔ, η πρώην αμερικανική βάση στις Γούρνες Ηρακλείου, με τη REDS, μια από τις πιο ισχυρές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα, να πλειοδοτεί, με 40,2 εκατ. ευρώ, στον σχετικό διεθνή διαγωνισμό που είχε προκηρύξει το Ταμείο.

Η αξιοποίηση του «φιλέτου» στις Γούρνες, έκτασης 345 στρεμμάτων, προβλέπει, σύμφωνα με το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου, βάσει του οποίου θα πραγματοποιηθεί το project, τον καθορισμό δύο ζωνών. Στην πρώτη ζώνη «Θεματικό Πάρκο - Εμπορικό Κέντρο - Αναψυχή», θα υπάρχει ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων κατά βάση, ενώ στη δεύτερη ζώνη «Τουρισμός - Αναψυχή» προβλέπεται να αναπτυχθούν τουριστικές υποδομές υψηλών προδιαγραφών, που θα περιλαμβάνουν ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων και τουριστικές κατοικίες, καθώς και αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις. Πάντως, ισχυρό ατού για την εκμετάλλευση του ακινήτου, το οποίο λειτούργησε και ως καταλύτης για την έκβαση του διαγωνισμού, αποτέλεσε η δυνατότητα παραχώρησης άδειας για τη λειτουργία καζίνου.

Επεκτείνεται η Brown

Τη διεύρυνση της παρουσίας της στην Ελλάδα δρομολόγησε μέσα στο 2021 η ισραηλινή Brown Hotels, εντάσσοντας νέα projects στο χαρτοφυλάκιό της. Η αλυσίδα έχει πλέον δρομολογήσει περισσότερα από 40 projects σε Αθήνα, Σούνιο, Θεσσαλονίκη, Εύβοια, Κορινθία, Χανιά και Κέρκυρα, με το επιχειρηματικό πλάνο των ιδρυτών της, Λέον Αβιγκάδ και Νιτζάν Πέρρυ, να προβλέπει τη λειτουργία 17 μονάδων με brands της εταιρείας στην ελληνική πρωτεύουσα μέχρι το 2023. Στο πλαίσιο αυτό, οι Ισραηλινοί υπέγραψαν συμφωνία με τη Hotels of Athens Group, που προβλέπει την ένταξη 4 ξενοδοχείων της αλυσίδας (το Museum, το Μy Athens, το KUBIC smart hotel και το Πυθαγόρειον) στην ομπρέλα της Brown.

Ηδη, η αλυσίδα λειτουργεί τα ξενοδοχεία Brown Acropol, Lighthouse Athens (σ.σ.: το πρώην La Mirage) και DAVE Red Athens στην Ομόνοια, και το Villa Brown Ermou στο Σύνταγμα, επανασυστήνοντας την Αθήνα ως τουριστικό προορισμό. Την άνοιξη του 2022 η αλυσίδα θα εγκαινιάσει και το πρώτο της resort, το Brown Beach Corinthia στους Αγίους Θεοδώρους στον δήμο Λουτρακίου, ένα project για το οποίο έχουν επενδυθεί περί τα 30 εκατ. ευρώ.

Ισπανική απόβαση

Deal με τον όμιλο Zeus Hotels, συμφερόντων της οικογένειας Παπακαλιάτη, σύναψε η ισπανική Meliá Hotels International, δρομολογώντας παράλληλα την περαιτέρω εδραίωση της παρουσίας της στον ελληνικό ξενοδοχειακό χάρτη, με αιχμή τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και τη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Zeus Hotels, η Meliá ενέταξε στο portfolio της τρία ξενοδοχεία σε Κρήτη και Ρόδο.

Το ξενοδοχείο Blue Sea Beach, στη Σταλίδα της Κρήτης, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του ως μέλος του Affiliated by Meliá εντός του 2022. Πρόκειται για ένα 5άστερο παραθαλάσσιο resort με 226 δωμάτια και σουίτες, μερικές από τις οποίες παρέχουν και ιδιωτική πισίνα.

To Marina Beach, επίσης στην Κρήτη και συγκεκριμένα στις Γούβες, θα αποτελέσει τη νέα προσθήκη στο brand Sol by Meliá, και αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του ανανεωμένο, με νέα ονομασία το 2022. Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, δυναμικότητας 396 δωματίων, τα περισσότερα από τα οποία ανακαινίστηκαν εντός του 2019. Η συγκεκριμένη μονάδα διαθέτει συνεδριακό κέντρο και αίθουσα εκδηλώσεων με μέγιστη χωρητικότητα 310 ατόμων, καθιστώντας το ιδανικό για δραστηριότητες MICE, ενώ στη Ρόδο, το νυν Cosmopolitan θα προστεθεί και αυτό τον Μάιο του 2022 στο πρόγραμμα Affiliated by Meliá, ως franchise του ομίλου. Το all-inclusive τετράστερο resort στην Ιξιά βρίσκεται μόλις μερικά χιλιόμετρα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα του νησιού και διαθέτει 377 δωμάτια.

Οι τρεις προσθήκες επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της Meliá για διεύρυνση της διεθνούς της παρουσίας και ενίσχυση της επεκτατικής της στρατηγικής, μέσω ενός νέου μοντέλου franchise, το οποίο επιτρέπει σε ανεξάρτητα ξενοδοχεία την πρόσβαση σε πόρους μεγάλων αλυσίδων, διατηρώντας παράλληλα την προσωπικότητά τους.

Το θέρετρο της Αγίας Πελαγίας

Με την προσθήκη ενός από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία της Κρήτης ενίσχυσε, μεταξύ άλλων, το 2021 το χαρτοφυλάκιό της η Hines, η οποία πλειοδότησε, έναντι τιμήματος 125 εκατ. ευρώ, στον διαγωνισμό για το Out of the Blue Capsis Elite Resort, συμφερόντων μέχρι πρότινος της Ντίας Καψή, που βρίσκεται στην Αγία Πελαγία.

Το πολυτελές resort, που έχει φιλοξενήσει κατά το παρελθόν σημαντικές προσωπικότητες της εγχώριας και διεθνούς πολιτικής και επιχειρηματικής σκηνής, αποτελεί πλέον ένα ακόμη asset στο τουριστικό portfolio του αμερικανικού κολοσσού, ο οποίος από το 2014, όταν «συστήθηκε» στην Ελλάδα, αναζητά τις κατάλληλες ευκαιρίες για να ισχυροποιήσει τη θέση του, προσβλέποντας σε μελλοντικές υπεραξίες.

Το πολυτελές τουριστικό θέρετρο βρίσκεται σε μία ιδιωτική χερσόνησο έξω από το παραδοσιακό ψαροχώρι της Αγίας Πελαγίας, είναι συνολικής δυναμικότητας 1.155 κλινών (490 δωματίων) και απαρτίζεται από 42 κτίρια. Πέραν των δωματίων και των διαμερισμάτων, στο ξενοδοχειακό συγκρότημα υπάρχουν επίσης εγκαταστάσεις εστίασης, χώροι υποδοχής, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εγκαταστάσεις υπαίθριων και αθλητικών δραστηριοτήτων, 39 πισίνες (7 κοινόχρηστες και 32 που χρησιμοποιούνται ιδιωτικά) και λοιπές εγκαταστάσεις.

Πρόκειται για ένα από τα πιο ιστορικά ξενοδοχεία σε έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας, όπου φιλοξενήθηκαν στο παρελθόν προσωπικότητες του πολιτικού και καλλιτεχνικού στερεώματος. Γαλαζοαίματοι από τη Σαουδική Αραβίας έκλειναν ολόκληρους ορόφους του πολυτελούς συγκροτήματος προκειμένου να απολαύσουν τις χλιδάτες διακοπές τους, ενώ το 1997 ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης υποδέχθηκε την πρώτη διαβαλκανική συνδιάσκεψη και εννέα ηγέτες κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο Ρώσος μεγιστάνας

Την παρουσία του στην Κρήτη ενισχύει ο Ρώσος μεγιστάνας Βιτάλι Μπορίσοφ, ο ιθύνων νους του μεγαλεπήβολου project Elounda Hills. Η Mirum Hellas, φορέας υλοποίησης του Elounda Hills, προχώρησε στην εξαγορά μίας ακόμη έκτασης 100 στρεμμάτων, όμορης με εκείνη των 840 στρεμμάτων όπου δημιουργείται το project των 500 εκατ. ευρώ.

Στο συγκεκριμένο οικόπεδο αναμένεται να δημιουργηθούν πολυτελείς παραθεριστικές κατοικίες, ενώ, την ίδια στιγμή, ο Ρώσος επιχειρηματίας προχώρησε σε συμφωνία με τη SH Hotels & Resorts για το brand ενός από τα ξενοδοχεία που θα κατασκευαστούν στο πλαίσιο της επένδυσης. Συγκεκριμένα, το ένα από τα luxury ξενοδοχεία που θα αναπτυχθούν, το 1 Hotel & Homes Elounda Hills, θα φέρει το brand της αμερικανικής αλυσίδας 1 Hotel -η οποία ανήκει στην ομπρέλα της SH Hotels & Resorts, θυγατρικής του ομίλου Starwood Capital- και θα είναι δυναμικότητας 137 δωματίων και, βάσει του χρονοδιαγράμματος, η πολυτελής μονάδα θα λειτουργήσει το 2025.

Οι Αμερικανοί της HIP

Συμφωνία για την απόκτηση της ξενοδοχειακής μονάδας Elounda Blu, που βρίσκεται στην Ελούντα, από τη Ledra Hotels & Villas, υπέγραψε η Hotel Investment Partners (HIP), που ανήκει σε επενδυτικά κεφάλαια της Blackstone. Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων με 183 δωμάτια, στο οποίο η Blackstone και η HIP θα επενδύσουν περισσότερα από 6 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση, μετατροπή και επανατοποθέτησή του στην αγορά ως ενός διεθνούς επώνυμου θερέτρου 5 αστέρων. Το σχέδιο προβλέπει την πλήρη ανακαίνιση του ξενοδοχείου, την ανάπτυξη νέων σουιτών, νέας πισίνας και εστιατορίου, αναβαθμίζοντας έτσι συνολικά το ακίνητο καθώς πάνω από το 90% των δωματίων θα έχουν θέα στη θάλασσα.