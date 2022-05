Ξεκινά το 33ο συνέδριο ηγεσίας της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων

Το 33ο Συνέδριο Ηγεσίας της ΕΑΣΕ επιστρέφει στον γνώριμο χρόνο του τον μήνα Μάιο και υποδέχεται τους επιχειρηματικούς ηγέτες 27 και 28 Μαΐου, σε μία περίοδο που πέρα από το αποτύπωμα της πανδημίας, η ανθρωπότητα και κατά συνέπεια η ηγεσία είναι αντιμέτωπες με πολλαπλές προκλήσεις στο πεδίο των διεθνών σχέσεων, της οικονομίας, της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η θεματική αφορά στον σκοπό - purpose - έννοια γνώριμη τα τελευταία χρόνια στην επιχειρηματική γλώσσα – που αποτελεί την αφετηρία του επαναπροσδιορισμού οργανισμών και ηγετών σε έναν κόσμο που αλλάζει. Το συνέδριο ηγεσίας της ΕΑΣΕ φιλοδοξεί να ανοίξει γόνιμο διάλογο για το πώς μπορεί μια επιχείρηση να μεριμνά για την κερδοφορία της αλλά, συγχρόνως, και για το κοινό καλό.

«Μετά την πανδημία που μας υπενθύμισε την αλληλεξάρτησή μας, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να κλιμακώνεται και την κλιματική αλλαγή να αποτελεί μία πανανθρώπινη απειλή, είμαι βέβαιος ότι το θέμα του Συνεδρίου μας θα αποτελέσει μία ευκαιρία για αναστοχασμό. Δίνει επίσης ένα μήνυμα ενότητας καθώς το γεγονός ότι επιστρέφει στην κανονική του μορφή μετά από δύο χρόνια περιορισμών αποτελεί από μόνο του μία υπενθύμιση ότι οφείλουμε να συσπειρωθούμε ως Ανώτατα Στελέχη μπροστά στις κοινές προκλήσεις» δήλωσε ο κ. Βασίλης Ραμπάτ, Πρόεδρος της ΕΑΣΕ και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Xerox.

«Μετά από δύο χρόνια εγκλεισμού λόγω πανδημίας, όπου η βιωσιμότητα απέκτησε κεντρικό ρόλο, αναδείχθηκε μεγαλύτερη η ανάγκη για τη σύγχρονη επιχείρηση να εξελιχθεί γύρω από τον σκοπό της και να ‘αφουγκραστεί’ εργαζόμενους, καταναλωτές, συνεργάτες – την κοινωνία στο σύνολό της. Η δύναμη του σκοπού είναι τεράστια για τους οργανισμούς. Είναι η αξιακή πυξίδα τους» δήλωσε ο κ. Γιάννης Αναστασόπουλος, Σύμβουλος Διοίκησης ΕΑΣΕ.

Όπως σε κάθε διοργάνωση, πλειάδα καταξιωμένων ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα μοιραστούν εμπειρίες και γνώση και θα ανοίξουν τον διάλογο για όλα τα καίρια ερωτήματα γύρω από το θέμα. Μεταξύ των διεθνών ομιλητών του Συνεδρίου θα είναι φέτος οι Νίκος Μουρκογιάννης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Δικηγόρος, Επισκέπτης καθηγητής Cass Business School και συγγραφέας του βιβλίου «Purpose: The Starting Point of Great Companies», Christa Gyori, CEO και συνιδρύτρια του Οργανισμού Leaders on Purpose και Alex Edmans, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο London Business School και συγγραφέας του βιβλίου «Grow the Pie: How Great Companies Deliver Both Purpose & Profit» καθώς και μέλος του Steering Group της «The Purposeful Company».

Εμπειρίες ηγεσίας θα ανταλλάξουν επί σκηνής την πρώτη ημέρα του συνεδρίου οι κύριοι Βασίλειος Κάτσος, Chairman – Co founder, VNK Capital, Νίκος Λούλης, Πρόεδρος της εταιρείας Μύλοι Λούλη Α.Ε., Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, CEO, Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας και Μιχάλης Πετυχάκης, CTO, Orfium.

Στη δεύτερη ημέρα, το συνέδριο επικεντρώνεται στον άνθρωπο και στην ψυχή και το σώμα - στην ψυχοσωματική ισορροπία. Το σώμα συχνά υποτιμάται, σε όφελος της νόησης και του πνεύματος. Ακόμα κι όταν το σώμα μας ‘μιλά’ έχουμε συνηθίσει να μην το ακούμε. Ο διακεκριμένος ψυχίατρος Σάββας Σαββόπουλος, η πρωταθλήτρια μαραθωνοδρόμος Μαρία Πολύζου και η αγαπημένη ερμηνεύτρια Άλκηστις Πρωτοψάλτη απαντούν σε ερωτήματα όπως: Τι μπορεί να μας διδάξει το σώμα, συμπεριλαμβανομένων των συναισθημάτων; Πώς μπορούμε να ακούμε καλύτερα το σώμα μας;

