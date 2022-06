Φ. Καραβίας: Στο επίκεντρο το δημογραφικό

Την δέσμευση της Eurobank για την ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών μεγάλης κλίμακας και αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος επεσήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Φωκίων Καραβίας στην ομιλία του στο πλαίσιο του συνεδρίου «Δημογραφικό 2022 - Η μεγάλη πρόσκληση», που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, τονίζοντας ότι «το δημογραφικό ζήτημα είναι στο επίκεντρο των μεγάλων κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων».

Όπως ανέφερε ο κ. Καραβίας, «πριν από περίπου ένα χρόνο η Eurobank αποφάσισε να αναλάβει μία πρωτοβουλία μεγάλης κλίμακας και επιλέξαμε το δημογραφικό», επισημαίνοντας ότι αποτελεί ένα ζήτημα για το οποίο όλοι οφείλουν να λειτουργούν με αίσθημα ευθύνης. «Από την πρώτη στιγμή δεσμευτήκαμε ότι αυτή δεν θα είναι μία μεμονωμένη δράση. Τη σχεδιάσαμε εξαρχής ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί σε βάθος και να πετύχουμε το μέγιστο εύρος και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η παρουσία του ίδιου του πρωθυπουργού και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταδεικνύουν την σημαντικότητα του ζητήματος».

«Από το 2021 δεσμευτήκαμε και αναπτύσσουμε σειρά σημαντικών δραστηριοτήτων, ειδικά σε ακριτικά μέρη της χώρας μας», τόνισε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στις δράσεις που έχει προχωρήσει η Eurobank που εκτείνεται στα ανατολικά σύνορά μας, από τον Έβρο, τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου, έως τα Δωδεκάνησα και το Καστελόριζο. «Η ευρεία αποδοχή και η ένθερμη ανταπόκριση από τις τοπικές κοινωνίες μάς δίνει κίνητρο», σημείωσε ο κ. Καραβίας και τόνισε ότι το δημογραφικό αποτελεί τη σημαντικότερη κοινωνική και οικονομική πρόκληση της χώρας μας.

«Kρίναμε ότι κεντρικό συστατικό στοιχείο μία πρωτοβουλίας αποτελεί η εκπόνηση μίας σημαντικής μελέτης που θα εντοπίζει το πρόβλημα αλλά και θα προτείνει ουσιαστικές λύσεις» επεσήμανε, προλογίζοντας την παρουσίαση της νέας μελέτης του ΙΟΒΕ για το Δημογραφικό, την οποία και υποστήριξε η Eurobank.