Χρ. Σταϊκούρας: Χρειάζονται ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ενεργειακή κρίση

Την ανάγκη για «ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ενεργειακή ασφάλιση και την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης», αλλά και καλύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό «στις πολιτικές για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης» υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, σε δήλωσή του στο περιθώριο του Eurogroup.

Eιδικότερα, ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε: «H ευρωπαϊκή οικονομία περιβάλλεται πλέον από αυξημένους κινδύνους. Κινδύνους στα πεδία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού. Η ελληνική οικονομία όπως και όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες επηρεάζονται από αυτή την εξωγενή κρίση. ‘Εχει επιδείξει όμως, η ελληνική οικονομία, αυξημένες αντοχές και ισχυρή δυναμική, ικανοποιητική κατανάλωση, αυξημένες επενδύσεις, καλή πορεία του τουρισμού, συρρίκνωση της ανεργίας. Απαιτούνται όμως ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ενεργειακή ασφάλιση και την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αλλά και καλύτερος συντονισμός, ευρωπαϊκός συντονισμός στις πολιτικές για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Εμείς, ως κυβέρνηση θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στον κάθε πολίτη για όσο χρειαστεί στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας».

