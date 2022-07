Πανευρωπαϊκή έρευνα: Οι Ελληνίδες εκτός εργατικού δυναμικού λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων!

Για άλλη μία φορά μια επίσημη έρευνα έρχεται με θλιβερό τρόπο να επιβεβαιώσει, όλα όσα ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος, τόνιζε ως κινδύνους προς κάθε αρμόδιο.

Τον ιδιαίτερα βεβαρημένο ρόλο της γυναίκας, η οποία επωμίζεται τις περισσότερες ευθύνες της οικογενειακή μέριμνας στην χώρα μας, ανέδειξε η νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «People outside the labour force not seeking employment by sex and main reason, 2021 (in % of the population aged 25-54 for each sex)».

Σύμφωνα με την έρευνα, το ποσοστό των γυναικών που δεν αναζητούν εργασία στην Ελλάδα, λόγω κολλημάτων όπως η φροντίδα της οικογένειας, είναι κατά 15 μονάδες μεγαλύτερο από αυτό τον ανδρών, μία από τις μεγαλύτερες ανισότητες των δύο φύλων στην Ευρώπη. Αρνητική διάκριση αποτελεί επίσης για τη χώρα μας, η 3η κατά σειρά θέση της, ακολουθώντας την Ιταλία και την Ρουμανία, όπου ο συνολικός αριθμός των ατόμων που δεν αναζητούν ενεργά εργασία, ξεπερνάει κατά πολύ τον μέσο όρο της Ευρώπης.

«Ήδη υπάρχει μια τεράστια τάση στην παγκόσμια αγορά εργασίας, παραίτησης των γυναικών γιατί έχουν πάθει burn out από την περίοδο του Κορωνοϊού. Σε αυτό προστίθενται και οι ήδη αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις», δήλωσε η κα Ιωαννίδου Αθανασία, Διευθύντρια του Συνδέσμου.

Είναι λοιπόν αποδεδειγμένο πως οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται την κύρια ευθύνη της ανατροφής των παιδιών και της φροντίδας των ηλικιωμένων της οικογένειας. Η έλλειψη χρόνου, χρημάτων, υποστήριξης και κρατικών δομών αποθαρρύνουν τις γυναίκες στο να αναζητήσουν εργασία. Βέβαια για την επιχειρηματικότητα τα πράγματα είναι ακόμα πιο δυσοίωνα. Οι παραπάνω ουσιαστικές ελλείψεις αποτελούν τα βασικότερα προβλήματα που είτε κρατούν τις γυναίκες μακριά από τον επιχειρηματικό στίβο, είτε τις οδηγούν στο κλείσιμο των επιχειρήσεων τους.

Ανάλογα αποτελέσματα είχε δείξει και η έρευνα που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος την περίοδο της πανδημίας σύμφωνα με την οποία, η φροντίδα του σπιτιού, των παιδιών και των ηλικιωμένων βαρύνει περισσότερο τη γυναίκα, καθώς κατέχει τον κεντρικό ρόλο στο σπίτι με ένα πολύ μικρό ποσοστό των ανδρών να βοηθά. Οι γυναίκες είναι αυτές που ανέλαβαν ως επί το πλείστο την απασχόληση των παιδιών και τη φροντίδα των ηλικιωμένων, σε ποσοστό 22% έναντι 6% των ανδρών.

«Τα νέα στατιστικά δεδομένα της Eurostat επιβεβαιώνουν τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών του Συνδέσμου και επιβεβαιώνουν τις διαρκής ανησυχίες που εκφράζει τόσα χρόνια ο Σ.Ε.Γ.Ε., για την ανάδειξη των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η γυναίκα επιχειρηματίας» δήλωσε η κα. Λίνα Τσαλταμπάση, Πρόεδρος του Σ.Ε.Γ.Ε. «Για εμάς είναι σημαντικό να μη μένουμε μόνο στη θεωρία. Έχουμε σχεδιάσει και επικοινωνήσει στους αρμόδιους φορείς, δυστυχώς χωρίς την ανάλογη ανταπόκριση, στρατηγικές προτάσεις που θα βοηθήσουν ώστε η οικογενειακή μέριμνα να μην αποτελεί τροχοπέδη για τις γυναίκες που ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με το επιχειρείν».

Την ανάγκη προώθησης και υποστήριξής της από το κράτος, την κοινωνία και την οικογένεια, αφουγκράστηκε ο Σ.Ε.Γ.Ε., δημιουργώντας και παρουσιάζοντας τη δική του πρόταση για την Ενίσχυση των Δικαιωμάτων των Γυναικών Επιχειρηματιών και την Υποστήριξή τους την περίοδο της κύησης και της λοχείας. Το πρόγραμμα, ‘Stand-ins for MUMpreneurs’ αφορά γυναίκες επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενες, οι οποίες θα λαμβάνουν έμπρακτη υποστήριξη, καθώς θα προβλέπεται η αντικατάστασή τους στον εργασιακό χώρο, την περίοδο της κύησης και της λοχείας, από πλήρως καταρτισμένους ανέργους.

Η πρόταση έχει γνωστοποιηθεί στην Πολιτική Ηγεσία του Υπ.Εργασίας, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καμία δέσμευση για την υποστήριξη της γονεϊκότητας στις γυναίκες που επιχειρούν. Οι «Νταντάδες τις γειτονιάς» πολυσυζητήθηκαν, αλλά λύνουν προβλήματα ίσως εργοδοτούμενων Γυναικών και όχι αυτοαπασχολούμενων ή επιχειρηματιών.

Η πρόταση μας δίνει λύση! Αλλά πρέπει κάποιος αρμόδιος να έχει διάθεση σε πρώτη φάση να μας ακούσει.

Καλούμε τόσο τον Υπουργό, κο Χατζηδάκη, καθ’ ύλην αρμόδιο, όσο και τον Υφυπουργό, κο Τσακίρη να μεριμνήσουν στο σχεδιασμό Οικονομικό και Θεσμικό της υποστήριξης της γονεϊκής μέριμνας για κάθε γυναίκα, Επιχειρηματία, Επαγγελματία Αγρότισσα, Οικοτέχνισσα.

«Είμαστε έτοιμες να ξεκινήσουμε καινούριο κύκλο προσπάθειας διαβούλευσης με τα Υπουργεία. Αν δεν δημιουργηθούν υποδομές για την επόμενη μέρα, ανάπτυξη με συμπερίληψη της Γυναίκας Επιχειρηματία δεν πρόκειται να δούμε» τονίζει η κα Τσαλταμπάση.